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10 günde şekeri vücudunuzdan atmanın formülü

Dünyayı etkileyen obezite, kanser, diyabet gibi ölümcül hastalıkların şekerle yakından alakası olduğu biliniyor. Peki, sağlığımızı bu kadar kötü yönde etkileyen şekeri nasıl bırakacağız? Vücudumuzdan şekeri arındırmanın yolları nelerdir? 10 gün içinde vücutta biriken şeker nasıl atılır?

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:13
10 günde şekeri vücudunuzdan atmanın formülü

Dünyayı etkileyen obezite, kanser, diyabet gibi ölümcül hastalıkların şekerle yakından alakası olduğu biliniyor. Peki, sağlığımızı bu kadar kötü yönde etkileyen şekeri nasıl bırakacağız? Vücudumuzdan şekeri arındırmanın yolları nelerdir? 10 gün içinde vücutta biriken şeker nasıl atılır?

Kalp hastalıkları, kanser, bunama, Tip-2 diyabet gibi pek çok hastalık dönüp dolaşıp şekerle ilişkilendiriyor. Peki, vücudumuzu şekerden arındırmak için neler yapmamız gerekir? İşte vücudumuzu şekerden arındıracak önemli açıklamalar:

Eat Fat Get Thin kitabının yazarı, fonksyonel tıp uzmanı Mark Hyman şekeri vücudunuzdan atmak ve bağımlılıktan kurtulmak için 10 gün yeterli diyor. Şeker detoksu yapan 600 kişi 10 günde tatsız diyet yemekleri yemek zorunda kalmadan ve açlık çekmeden totalde 1800 kilo vermeyi başarmış.

 

10 gün şeker tüketmezseniz ne olur?

10 gün boyunca şekeri tamamen hayatınızdan çıkarttığınızda kendinizi çok daha enerjik ve hafif hissedeceksiniz. Bu süreçte kazanacağınız yeni alışkanlıklarla detoks sonrası da daha sağlıklı seçimler yapmanız mümkün. İşte Dr. Hyman’ın şeker detoksu tavsiyeleri:

Biyolojik bir bağımlılıktan kurtulmanın tek yolu aniden bırakmaktır. Bağımlılar sadece bir içki, veya bir sigara ile duramazlar. Tamamıyla bırakın.

Şekeri, unlu ürünleri, yapay tatlandırıcıları, trans ve hidrojenize yağ ve MSG içeren her şeyi bırakın. 10 gün boyunca, kutuda, pakette, konserve olarak gelen hiçbir şey yemeyin. Tamamen doğal gıdalarla beslenin.

Her öğünde protein

Her öğünde protein tüketmek, kan şekerinizi dengelemenin en iyi yoludur. Gününüze çiftlik yumurtası ile başlayın. Kuruyemiş, balık, yumurta gibi protein açısından zengin gıdaları, her öğüne katmayı deneyin.

Yağ değil şeker şişmanlatır

Yağ sizi şişmanlatmaz, şeker şişmanlatır. Yağ sizi doyurur, kan şekerinizi dengeler ve hücrelerinize enerji verir. Proteinle birlikte, her öğünde sağlıklı yağlar tüketin. Kuruyemiş, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, avokado ve omega-3 sağlıklı yağlara örnek olabilir.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:13
  1. şekersiz yaşam
  2. 10 günde şekerden
  3. şekerden kurtulmak
  4. şekersiz beslenmek

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