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Gündem 10 göçmen sınır dışı edildi
Gündem

10 göçmen sınır dışı edildi

Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde yakalanan 97 göçmenden 10 sınır dışı edilirken, 29 kişiye de çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı para cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 13:12:00 -
10 göçmen sınır dışı edildi

Beyoğlu'nda göçmenlerin yakalanması için denetim yapan polis ekipleri, 97 kişiyi gözetim altına aldı. Denetimlerde yakalanan 37 Afganistanlı,18 Suriyeli,18 Pakistanlı, 8 Bangladeşli, 6 Filistinli ve diğer ülke vatandaşı 10 kişinin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. Öte yandan 29 kişiye de çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle toplam 8 bin 33 TL para cezası verildi.

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