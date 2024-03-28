10 dönümlük adada 1200 kişi yaşıyor!

Kolombiya kıyılarında yer alan ‘Santa Cruz del Islote’ adası, polis, mezarlık, elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel hizmetlerden yoksun olmasına rağmen, 10 dönümlük alanda 1200 kişiyle dünyanın en kalabalık yerlerinden biri olarak biliniyor.

Bolivar'da bulunan adada toplam 97 ev bulunuyor ve sakinlerinin tamamı teneke çatılarla donatılmış 10 mahallede yaşıyor. Bu adacık o kadar küçük ki, bir ucundan diğer bir ucuna tekneyle gitmek sadece dakikalar alıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, adada polis de bulunmuyor ancak bu, birbirine sıkı sıkıya bağlı ada topluluğu için büyük bir sorun değil. Zira sakinlerine göre ada o kadar güvenli ki insanlar kapılarını bile kilitlemiyor.

Üstelik adada bugüne dair suç işlendiğine dair bir asayiş raporu da yok.

Adada kanalizasyon, elektrik şebekesi ve içme suyu bulunmuyor

Adada kanalizasyon bulunmuyor. Sadece bu da değil, adanın elektrik şebekesi de yok. Sadece bir jeneratör ve iki güneş enerjisi istasyonu adaya elektrik sağlıyor.

Tahmin edileceği gibi adada tatlı su kaynağı da bulunmuyor. Pek çok şey deniz suyu ile yapılıyor. Adaya içme suyu getirmenin tek yolu ise teknelerle anakaradan taşımak.

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Ada sakinlerinin en büyük sorunu, atıkları. Haftalık olarak toplanması gereken, ancak çoğu zaman neredeyse bir ay boyunca el değmeden bekleyen atıkların toplanması konusunda sık sık sorunlarla karşılaşıyorlar.

Sağlık merkezinde doktor yok, tek bir ebe görev yapıyor

Adada tek bir sağlık merkezi mevcut ve tüm nüfusa bakıyor; orada da sadece tek bir ebe görev yapıyor. İki haftada bir doktor geliyor, fakat acil bir durum olduğunda tekneyle anakaraya gitmek gerekiyor.

Turistler için ilgi çekici bir ziyaret noktası haline gelmiş durumda

Adadaki pek çok aile geçimini balıkçılıktan sağlıyor, ancak Santa Cruz del Islote sakinleri, turistleri çekmek için epey akıllıca bir yol tasarlamış.

Her yıl binlerce insan, yerel yaban hayatla birlikte yüzmenin keyfini çıkarmak için adayı ziyaret ediyor ve adalılar, özellikle deniz kaplumbağaları konusunda farkındalık yaratıyor.