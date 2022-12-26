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Kadın - Aile 10 dakikada yanmış tencereyi yepyeni yapan formül! ﻿Adım adım tarif: Sadece 2 malzemeyle etki
Kadın - Aile

10 dakikada yanmış tencereyi yepyeni yapan formül! ﻿Adım adım tarif: Sadece 2 malzemeyle etki

Tarihi bir tarifle karşınızdayız. Yanmış tencere dibi nasıl çıkar, yanmış çelik tencere nasıl parlatılır, yanmış tencere nasıl çıkar, çelik tencere yanık, yanık tencere limon tuzu, Dibi tutmuş alüminyum tencere nasıl temizlenir? Ev düzenlemesi için kritik gün geldi endişelenmeyin... Milyonlarca kadın gelecek misafirleri en iyi karşılamak ister. Kişiler gözünü bugün evinize çevirecek ve siz odağınızı mutfakta yapılacak işlere çevirmişken, yanmış çaydanlıklar ne olacak? Dert etmeyin tarihi yöntemleri açıklıyoruz. İşte tüm soruların yanıtları...

Yeniakit Publisher
2022-12-26 13:49:00 - 2022-12-26 14:26:12
10 dakikada yanmış tencereyi yepyeni yapan formül! ﻿Adım adım tarif: Sadece 2 malzemeyle etki

Yemek konusunda en büyük araç gereçlerden biri olan tencereler sürekli olarak hasara uğrar. Dibi tutan ya da yanan tencereler artık kullanılmaz hale gelir. Bu durumu önlemek için ise en etkili yöntemi sizler için araştırdık. 2 malzemeyle tencereleriniz eskisinden de yeni görünecek. İşte yanmış tencereleri 10 dakika da yepyeni yapan formül...

Unutkanlıktan bazen ocakta unutulan yemekle hem emeğiniz hem de en önemli mutfak malzemesi olan tencereniz yanar. Yemeklerin yapıştığı bu yanma olayında bazen geri dönüşü olmayan bir duruma neden olur.

Tencereyi kurtarmak için yapılan çalışmalar ise genellikle tencerelerde hasara neden olur. Ancak tencerenizi yepyeni yapacak yöntemleri sizler için araştırdık. 10 dakikada yanmış tencereleri eskisinden de yeni hale getiren bu formüller sayesinde paranız cebinizde kalacak.

SADECE 2 MALZEMEYLE YANMIŞ TENCEREYİ TEMİZLEME YÖNTEMİ

BEYAZ SİRKE VE AMONYAK

İki güçlü çözelti olan beyaz sirke ve amonyak aynı anda yanmış tencereye dökün.

Elinize eldiven geçirerek bulaşık süngeriyle ovalayın.

Ardından 10 dakika bekleyip durulayın.

Yanmış çelik tencere nasıl parlatılır?

Tencerenize yanık kısmın üzerini geçecek kadar su koyun ve içerisine bir miktar bulaşık makinesi deterjanı ekleyin. Bu şekilde tenceredeki suyu kaynatın ve bir gece bekletin. Bir gece sonunda bir tahta kaşık yardımıyla yanık kısımların kolayca temizlendiğini göreceksiniz.

SODA TOZU VE LİMON SUYU

Sirke ve amonyak kadar etkili olmasa da soda tozu ve limon suyu da yanmış tencereleri yepyeni yapar.

Ovalama gerektirmeden yanmış tencereye soda tozu ve limon suyu ekleyin.

İçine biraz da su koyup ocağa koyun.

5 dakika sonra elinize eldiven geçirerek ovalayın ve durulayın.

ÇAMAŞIR DETERJANI

Bulaşık parlatıcısı kıyafetlerdeki lekeleri çıkardığı gibi çamaşır deterjanı da bulaşıkları tertemiz yapar.

Yanmış tencereye bir yemek kaşığı toz çamaşır deterjanı ekleyin.

Üzerine biraz su ilave edip 5 dakika kaynatın.

Ardından ovalayıp yıkayın.

Dibi tutmuş alüminyum tencere Nasıl temizlenir

Yanmış Tencere dibi nasıl çıkar? Yanmış tencere nasıl çıkar?
Tencerenize yanık kısmın üzerini geçecek kadar su koyun ve içerisine bir miktar bulaşık makinesi deterjanı ekleyin. Bu şekilde tenceredeki suyu kaynatın ve bir gece bekletin. Bir gece sonunda bir tahta kaşık yardımıyla yanık kısımların kolayca temizlendiğini göreceksiniz.

Çelik tencere yanık

Tencerenizin dibi tuttuysa çok beklemeden limon tuzu ile müdahale etmeniz yanığı temizlemenizi sağlayabilir.
Tencerenin içini suyla doldurun ve içine limon tuzu ekleyin.
Kısık ateşte suyu biraz kaynatın.
Tencereyi ocaktan alıp biraz ılımasına bekledikten sonra süngerle veya telle yanık kısımları ovalayarak temizleyin.

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