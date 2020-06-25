10 bin Türk kadını, 43 turizm ürününü dünyaya satacak

İSTANBUL (AA) - MEHMET ALİ DERDİYOK - Turizm ve Seyahat Acentaları İşverenleri Sendikasının (TURSAS) hazırladığı "Biletçi Kadın" projesi kapsamında istihdam edilecek 10 bin Türk kadını, uçak biletinden turlara, seyahat sigortasından otel odalarına kadar 43 ürünü dünyaya pazarlayacak.

TURSAS Genel Başkanı Yılmaz Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasından istihdam oluşturmalarını istemesiyle harekete geçtiklerini, hazırladıkları "Biletçi Kadın" projesi sayesinde 10 bin Türk kadınının istihdam edileceğini söyledi.

Şu anda bunu dünyada yapan tek ülkenin Hollanda olduğunu belirten Sönmez, şu bilgileri verdi:

"Hollanda'nın istihdam ettiği 60 bin kadın, ülkesinde oturarak Afrika'nın bir ülkesinden Çin'e gitmek isteyen kişiye, uçak bileti ve otel konaklaması satıyor. Turist Afrika'dan, otel Çin'den, kazanan Hollandalı ev hanımları... Dünyadaki 3 trilyon dolarlık turizm pastasından Hollanda bu yolla yaklaşık 110 milyar dolar kazanıyor. Bu rakam bir ülkenin milli gelirinde önemli bir rakam. Biz Hollanda'nın uygulamasını genişleterek, 43 ürün oluşturduk. Biletçi Kadın ofisleri, seyahat acentesi yapısıyla tatile çıkmak isteyenlere, uçak-otobüs bileti, otel rezervasyonu, turizm paketleri, araç kiralama, vize işlemleri ve seyahat sigortaları gibi 43 ürünün satışını yapabilecek. Bu şekilde biz de turizm pastasından yüzde 5'lik bir pay almayı hedefliyoruz."

- "Biletçi kadınlar" Türkiye'yi tanıtacak

Projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın 2023 hedeflerini destekleyeceğini aktaran Yılmaz, projeyle Türkiye'nin daha da büyüyeceğini söyledi.

Yılmaz, bu proje için herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"TURSAS bünyesi altında birçok kuruluş mevcut. Ama bünyemiz altındaki firmaları, 'Biletçi'den bağımsız olarak istihdam sağlamaları konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü çalışma şartlarımız ve iş kurma yapımız KOSGEB ve İŞKUR'un destek verdiği yapılar. İş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep etmeden konsept mağazacılık standartları içerisinde kendisine bir turizm ofisi oluşturuyoruz. Hiç sermaye talep etmeden, anahtar teslim olarak iş yerlerini teslim ediyoruz. Bu projeyle yapılacak istihdamla ülkemiz ekonomisine bir nebze katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu katkı sadece 10 bin kadından ibaret değil. Projeyle biletçi kadınlarımız dünyadaki ürünleri satarken, yerli ürünlerimize öncelik vererek, onların satışını artıracaktır. Örneğin yabancı bir hava yolu şirketi yerine Türk uçağı önerecek müşterisine. Böylece Türk hava yolu şirketi de kazanacak, seyahat sigortacısı da... Bunun gibi birçok sektör kazanacak. Türkiye'nin tanıtımına da ayrıca yer verilecek. Projeyle Türkiye her yönüyle kazanacak."







