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Ekonomi 10 bin TL destek ödemeleri devam ediyor!
Ekonomi

10 bin TL destek ödemeleri devam ediyor!

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde, hane başı 10 bin TL ödemeleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 08:56:00 -
10 bin TL destek ödemeleri devam ediyor!

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilen 11 ilde acil ihtiyaçların karşılanması için 10 bin TL hane başı destek ödenmesine devam ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hasar Tespit Ekipleri tarafından yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı ile az hasarlı olarak tespit edilen 1 milyon 506 bin 317 haneye yönelik “hane başı destek ödemesi” devam ediyor ve son aşamaya gelindi. Hane başı destek ödemesinde fiili ikametgah adresi esas alınıyor. Çeşitli sebeplerle fiili olarak oturduğu adresten farklı bir ikametgah adresinde kaydı görünen afetzedelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süreç dahilinde ödemeleri gerçekleştirilecek. Fiilen ikamet ettiği halde ikamet adresi farklı konutta olan afetzedeler ise; halihazırda bulunduğu ilin il AFAD Müdürlüğüne başvuracak. Hasarlı konutta ikamet ettiğini kanıtlayan belgeleri (doğa lgaz faturası, elektrik faturası, su faturası, sabit internet faturası, lojman tahsis belgesi, kira kontratı) sunacak. Bu belgelerin temin edilememesi durumunda, muhtarlık ve kolluk birimleri aracılığı ile fiilen oturulup oturulmadığına ilişkin düzenlenecek belgeyi temin etmeleri sağlanacak. İl AFAD Müdürlüklerinde ikameti kanıtlayıcı evraklar temin edildikten sonra gerekli kontroller yapılarak afetzedelerin T.C. kimlik numarası üzerinden (T.C Ziraat Bankası’na) hane başı destek ödemesi yapılacak.

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