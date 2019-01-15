10 bin istihdam 5 milyar dolar katma değer

Ekonomi Servisi

Savunma sanayii ile ulaştırmada yerlileşme oranını artıracak dev bir adım atıldı. Dev projelerin hayata geçirileceği BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü’nün yapımı için düğmeye basıldı. Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan üs imalata, ihracata ve istihdama olumlu katkı yapacak.

Tren ve metro üretilecek

Yapımı 2023’te tamamlanacak entegre tesisin ülke ekonomisine her yıl 5 milyar dolar katma değer üretecek. Yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceği tesis içerisinde tank, zırhlı araç, askeri kamyon, ticari araç, motor, hızlı tren ve metro fabrikalarının fazlar halinde inşa edilecek. Toplam yatırım tutarı 500 milyon doları aşacak.

İnşaat 2019’da tamamlanacak

Temeli atılan 100 bin metrekarelik birinci fazın 2019 sonuna kadar tamamlanıp, 2020 başında faaliyete geçeceği öngörülüyor. Tüm fazların devreye girmesinin ardından toplam kapalı alanın 500 bin metrekareyi bulacağı ifade ediliyor.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Öztürk, Ar-Ge yatırımlarıyla öne çıkacak Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü’nden her yıl 1 milyar dolarlık ihracat yapılması hedeflendiğine işaret etti. Üssün yerli üretimi artıracağını anlatan Öztürk, bu sayede ekonomide yeni başarı öykülerinin yazılacağını vurguladı.

1 milyar dolarlık yatırım

BMC olarak 2014’ten bu yana Katarlı ortaklarla büyüyerek yollarına devam ettiklerini belirten Öztürk, “Toplamda 1 milyar dolar civarında bir yatırım ve işletme sermayesini 10 yıllık çok detaylı bir iş planı doğrultusunda kullanarak bugünlere geldik. Bugün 3 bin çalışanımız, askeri zırhlı araç, askeri taktik ve lojistik araç; tank, otobüs, ticari araç, raylı sistem ürünleri, kara motorları ve şanzıman alanlarında onlarca farklı üründen oluşan ürün gamı ile ülkemize ve dünya ülkelerine hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.