10 bin Filistinli hala enkaz altında!

Gazze’de İsrail’in saldırı ve işgali sırasında kaybolan binlerce kişinin akıbeti hâlâ bilinmiyor. Gazze Savaş Kayıpları Ulusal Komitesi, enkaz altında kalan cansız bedenlerin çıkarılabilmesi için uluslararası uzman ekiplerin bölgeye ivedilikle gönderilmesi çağrısında bulundu. Komite, bölgedeki yıkımın boyutunun yerel imkânlarla baş edilemeyecek düzeyde olduğunu vurguladı.

Komite Sözcüsü Alaaddin el-Akluk, Gazze'de basına yaptığı açıklamada, 'Gazze, bugün dünyanın en büyük toplu mezarlığına dönüştü. Yaklaşık 10 bin Filistinli hala enkaz altında.' dedi.

'Bu şehitler, evlerinin altında toplu mezarlıklarda kaldı; insanca bir şekilde defnedilme onurlarından bile mahrum bırakıldılar.' ifadelerini kullanan Akluk, uluslararası kuruluşların ve insani yardım örgütlerinin etkisizliğine tepki gösterdi.

Akluk, 'Özellikle kayıplar konusuyla ilgilenen kurumların sessizliği, insani felaketi daha da derinleştiriyor.' diye konuştu.

Gazze Savaş Kayıpları Ulusal Komitesi Sözcüsü Akluk, uluslararası toplumun çifte standartlı tutum sergilediğine dikkati çekerek, Filistinli şehitlerin naaşıyla ilgilenilmemesine karşın İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılmasına yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Akluk, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, kayıplar dosyasını takip etmek ve ailelerin haklarını korumak için tüm siyasi ve hukuki kanalları devreye sokması çağrısı yaptı.

Akluk, uluslararası ekiplerin, ağır makinelerin ve DNA ile kimlik tespiti yapabilecek cihazların bölgeye sokulmasını isteyerek, enkaz kaldırma ve naaşların çıkarılması çalışmalarının bir an önce başlatılması talebinde bulundu.

