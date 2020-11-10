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Ekonomi 10 ayda 5,9 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
Ekonomi

10 ayda 5,9 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörünün yıllık bazda ihracatı yüzde 6,8 artarak, dış satımı en çok yükselen 3’üncü sektör oldu. Türkiye ocak-ekim döneminde 7,7 milyon ton hububat sattı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:32:00 -
10 ayda 5,9 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

Türkiye’nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 5,9 milyar doları aştı. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye ocak-ekim döneminde 7,7 milyon ton hububat sattı. Söz konusu sektörden yapılan dış satım yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 yükselerek, 5 milyar 915 milyon 534 bin dolar oldu. Sektör ocak-ekim döneminde Türkiye’nin ihracat gerçekleştirdiği 27 sektör arasında, dış satımını yıllık bazda en çok artıran 3’üncü sektör olarak kayıtlara geçti.

En fazla satılan ürünler

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründe değer bazında en çok buğday unu satıldı. Söz konusu ürünün ihracatı ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 8,6 azalmasına karşın, 798,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Değer bazında dış satımı en yüksek buğday ununu, 643,4 milyon dolarla makarna, 634,8 milyon dolarla yenilen çeşitli gıda müstahzarları, 567,7 milyon dolarla tatlı bisküvi ve gofretler ve 517,5 milyon dolarla rafine ayçiçek yağı takip etti. Bu dönemde hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründen ihracatı yıllık bazda en çok artan ürün ise soya fasulyesi oldu. Soya fasulyesinin ihracatı değer bazında 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 249,3 arttı ve 15,7 milyon dolara çıktı. Fasulye ihracatı yüzde 73,2 yükselerek 8,4 milyon dolara, soya yağı ihracatı da yüzde 72,2 artarak 118,9 milyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde mercimek ihracatı yüzde 72 ve rafine ayçiçek yağı ihracatı da yüzde 49 yükseldi. Sektör ürünlerine en çok talep gösteren ülke Irak oldu. Irak’a dış satım söz konusu dönemde yüzde 1,1 artarak 1,1 milyar dolara çıktı. Irak’ı 312,6 milyon dolarla ABD ve 227,7 milyon dolarla Suriye izledi.

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