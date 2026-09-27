10. Adana Lezzet Festivali 9-11 Ekim'de, hedef 1 milyondan fazla ziyaretçi

Adana Valisi Mustafa Yavuz, 9-11 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için "Bu yıl hedefimiz 1 milyondan fazla ziyaretçi sınırını aşmak" dedi. Festivale 2024 yılında yaklaşık 800 bin ziyaretçi katılmıştı.

Valiliğin himayesinde belediyeler, odalar ve borsalarla birlikte düzenlenen festivalin hazırlıkları aylardır sürüyor. Yürütme kurulu ve sektör temsilcileriyle çok sayıda görüşme yaptıklarını anlatan Yavuz, "Artık festival alanı da yavaş yavaş hazırlanıyor ve Adana, festival atmosferini hissetmeye başladı" ifadelerini kullandı. Vali, dokuz yılı başarıyla tamamladıklarını, onuncu yıla ise "acısıyla, tatlısıyla onca lezzet, onca yıl" diyerek biraz daha özel hazırlandıklarını söyledi.

Yavuz'a göre festival artık kente mal olmuş durumda; Adanalıların sahiplenmesi ve desteğiyle büyümeye devam ediyor.

Konuk iller Kayseri ve Muğla

Festivalde bu yıl yerli ve yabancı şefler yer alacak; konuk iller ise Kayseri ve Muğla olacak. Yurt dışından da katılım olacağını aktaran Yavuz, "Hindistan'dan Meksika'ya, oradan Mısır'a kadar farklı coğrafyaların lezzetlerini hemşerilerimizle bir araya getireceğiz" diye konuştu.

Alanda yalnızca kebapçılar değil, tatlıcılar ve sokak lezzetleri de bulunacak. Adana'nın deniz ürünleri yönüyle çok bilinmediğini belirten Vali, bu yıl bu alana ağırlık verdiklerini ve işletmelerin festival başvurularının halen devam ettiğini söyledi.

2019'da 12 ülkeyle uluslararası boyuta taşındı

İlk kez 2017'de yerel ölçekte düzenlenen festival, üçüncü yılında, 2019'da 12 ülkeyi misafir ederek uluslararası boyut kazandı. Yavuz, sofra ve gastronomi üzerinden bir tür "gastro-diplomasi" yürüttüklerini, Adana'ya gelen yabancı misafirlerin kentin insanını, tarihini, coğrafyasını ve kültürünü yakından tanımasının şehrin uluslararası bilinirliğine katkı sağladığını ifade etti.

Festivalin etkisinin kentle sınırlı kalmadığını anlatan Yavuz, "Adana, iki buçuk milyonluk bir şehir. Dolayısıyla bu festival yalnızca Adana'ya katkı sağlamıyor. Festivalin gerçekleştirildiği günlerde çevre illerimizdeki konaklama tesisleri de doluyor ve işletmelerde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor" dedi.

Coğrafi işaretli ürünleri, sanayisi ve tarımıyla üreten bir şehir olarak tanımladığı Adana'nın ürünlerinin uluslararası arenada markalaşması ve ticarileşmesiyle yeni pazar alanlarının oluşmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getiren Vali, kenti tarihinden lezzetlerine ve tarım ürünlerine kadar her yönüyle dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Poşetten pipete biyoçözünür malzeme

Festival bu yıl sıfır atık temasıyla düzenlenecek. Yavuz, "Poşetinden ambalajlara, pipetlere kadar alanda kullanılacak tüm ürünlerin biyoçözünür ve geri dönüşüme uygun şekilde üretimleri devam ediyor" bilgisini verdi. Vali, sürdürülebilir çevrenin ve atık yönetiminin önemsendiği, sıfır atık konseptinin her alanda uygulandığı bir festival planladıklarını anlattı.

Üç günlük programda konserler, yarışmalar, hasat turları ve atölyeler yer alacak. Adana'yı festivaller şehri olarak tescillemek istediklerini vurgulayan Yavuz, "9, 10 ve 11 Ekim'de herkesi Adana'ya, Adana Lezzet Festivali'ne davet ediyoruz" çağrısında bulundu. Vali, festivalden sonra ulaşılan ziyaretçi sayısının kamuoyuyla paylaşılacağını da söyledi.