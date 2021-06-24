1 yıllık hasret bitiyor

Yavuz Selim İstanbul

Camilerimizin yeniden minik yavrularla şenleneceği Yaz Kur’an Kursları bir yıl aradan sonra yüz yüze eğitime başlıyor. 5 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Kur’an kursları için başvurular cami, kurs veya internet üzerinden 11 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra, siyer, ibadet, ahlak ve itikadi bilgilerin de verileceği yaz kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. 4-15 yaş aralığındaki minikler yüz yüze kurslara katılım sağlayabilecekken, 16-22 yaşındaki öğrenciler eğitimini internet üzerinden alacak. Talebe velilerine çağrı yapan ilahiyatçılar, salgın sebebiyle eğitim hayatı sekteye uğrayan öğrenciler için Yaz Kur’an Kursları’nın fırsat olduğunu vurgulayarak, başvuruda geç kalınmaması gerektiğini söylüyor.

Küçükalp: Veliler seferber olmalı

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Kasım Küçükalp, Yaz Kur’an kursları büyük bir gayretin ürünü olduğuna dikkat çekiyor. Kur’an kurslarının Türkiye’nin kozmopolit yapısı içerisindeki farklı insan profillerine hitap ettiğine değinen Küçükalp, “Kurslar, örgün eğitimin ara verdiği bir dönemde çocukların Kur’an-ı Kerim’i öğrenip, İslami hayatın temel yapı taşlarının neler olduğuna dair fikir edinip benliklerini o doğrultuda inşa etmeleri noktasında çok önemli fonksiyon icra ediyor. Bu kurslarda sadece elif-be ve Kur’an öğretilmiyor, Peygamberimizin hayatı, ahlak, İslam tarihiyle ilgili temel bilgiler, fıkıhla ilgili ilmihal bilgileri, çocukların İslami yaşantı pratikleriyle ilgili bilgiler edindiği çok büyük bir hizmet veriliyor” sözlerini sarf ediyor.

Küçükalp, “Özellikle 4-6 yaş ile birlikte düşünülünce, Müslüman bir memlekette çocukların Müslümanca bir bilinç inşa etmesinde çok büyük katkıda bulunuluyor” diyor.

Ahlaki hayata tanıklığın adresi Kur’an Kursları

Prof. Küçükalp, çocuklara temel İslami bilgileri öğretme konusunda ailelerin başarısız kaldığını, evlatların sahih ve sağlıklı bir şekilde İslami bilgilerle donatılamadığına değindiği konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bu eksikliği gidermek için var olan Yaz Kur’an Kursları çalışmasından çocuklar mutlaka haberdar edilmeli. Veliler çocuklarını kayıt ettirebilmek için seferber olmalıdır. Aileler taleplerini arttırdıkça Diyanet de ihtiyaçlara binaen çok daha büyük hizmetler sunacaktır. Ahlaksızlığın meşrulaştırıldığı bir çağda, dini ve ahlaki hayata tanıklık edebilmenin en ciddi yolu bu kurslardır.”

Kalay: Kur’an Kursları evlatlarımız için nimet

Avrupa İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şerafettin Kalay, erken yaşta Kur’an öğreniminin faydalarını belirttiği konuşmasında, Yaz Kur’an Kursları’nın çocuklar için ne ölçüde önem arz ettiğine değiniyor. “Ağaç yaşken eğilir” şeklindeki atasözüne atıf yaptığı konuşmasında Dr. Şerafettin Kalay, “Ecdadımızın bu sözü, ahlak ve şahsiyetle alakalıdır. Aynı zamanda yavrularımızın dilleri daha küçük yaştayken farklı harfleri telaffuz etmeye uygun hale getirilebiliyor. Yaşı geçen insanlarda ‘ayın’, ‘dat’, ‘ha’, ‘hı’ harflerini çıkartmak kolay olmuyor. Çocuklarımız Allah’ın kelamını öğrenmeli, dilleri telaffuz kabiliyetlerine aşina olmalı” diyor.

Allah’ın kelamını öğrenenlerin kendine güveni artıyor

Dr. Kalay, “Allah’ın kelamını okuyabilen çocukların iştiyakı, kendilerine güveni de artırmaktadır. Bu noktada Yaz Kur’an Kursları büyük bir fırsattır. Yavrularımızın gayretleri, azimleri ihmal edilmeyerek teşvik edilmelidir” görüşünü paylaşıyor. Yaz Kur’an Kursları’nın 1 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime başladığını hatırlatan Kalay, şu ifadeleri kullanıyor: “Araya 1 yıl gibi uzun bir zaman diliminin girmesi, Yaz Kur’an Kurslarına hasreti ve ihtiyacı artırmıştır. Yeniden ilme, öğrenme gayretine, çalışmasına ve arkadaşlarına kavuşmak çocuklarımız için nimettir. Bu nimetin kadrini bilmekte fayda vardır.”

