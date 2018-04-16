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1 yıldır aranan çift yakalandı! Utanmadan gülüyorlar

FETÖ soruşturması kapsamında 1 yıldır aranan öğretmen çift Aksaray'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:38
1 yıldır aranan çift yakalandı! Utanmadan gülüyorlar

Operasyon, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmen yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Karı koca öğretmen Beytullah A. ve eşi Çiğdem A.’nın Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, dün sabah erken saatlerde ilçede belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

İlçede bulunan müstakil bir eve düzenlenen operasyonda karı koca öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. Karı koca şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildikleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gülerek girip çıkmaları dikkat çekti. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkan karı koca tutuklandı. Şüpheli Beytullah A. Kırşehir Cezaevine, Çiğdem A. ise Ereğli Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:38
  1. Aksaray
  2. Kırşehir
  3. Ankara
  4. fetö
  5. öğretmen

YORUM YAZ

  • Yasemin Yasemin 4 sa önce
    Yukarıda yazdığınız bütün adi suçları maalesef yaptınız.üstüne dinimizi ve vatanımızı sattınız. Ölümünüzde akıbetinizde beter olsun.
  • CdsrsCdsrs6 sa önce
    Allahın gazabı senin ve senin gibilerinin üzerine olsun.hangi ülkenin kucağında yaziyorsunuz...
  • MilletMillet6 sa önce
    Bu sırıtma onların sırıtması değil. Şeytan bu insancıkları ele geçirip istediğini yaptırdı. Ve şimdi bu Müslüman görünümlü sıfatların içinden sizi ne hale düşürdüm diye sinsi sinsi gülmektedir. Aslında pişkin pişkin sırıtan bu zavallı insanlar değil onları bu hale düşüren şeytandır.Allah ıslah eyleye
  • MazlumMazlum8 sa önce
    Ağlayacaklarmıydı?hırsızlık,namussuzluk,şerefsizlik mi yaptılar.devletin beytulmalini yandaşlara peşkeşmi çaktiler.Bir zalimin kin ve nefreti yuzunden Allah rıskı ceza evinde yazdiysa onurlu bir şekilde gülerek Allah rızası için ölüme de gidilir.ONLARIN RIZKINI ŞIMDILIK MEVLAM CEZA EVINDE VERECEK.KADERE INANMAYAN KAFIRDIR.MEVLAM BUTUN MAZLUMLARIN YARDIMCISI OLSUN.BUTUN ZALIM VE ZALIM SEVENLERI DE HARLI ATEŞINDE TEMIZLER INŞALLAH.AMIN.
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