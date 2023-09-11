1 yılda 2 milyon müşteri arttı! İnternetten en çok bunlar sipariş veriliyor

İnternetten mal ve hizmet satın alan ya da sipariş verenlerin sayısı 2023 yılında 28,4 milyon kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, e-ticaret 2023 yılında 2 milyon yeni müşteri kazandı.

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2022 yılında yüzde 46 olan, internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren ya da satın alanların oranı 2023 yılında yüzde 49,5’e yükseldi.

17-74 yaş grubundaki internet kullanan 58 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmaya vurgu yapan Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral “Yüzde 3,5’luk artış 2 milyon kişiyi kapsıyor.

Buna göre internetten mal ve hizmet satın alan ya da sipariş verenlerin sayısı 2022 yılında 26,4 milyon kişi iken 2023 yılında 28,4 milyon kişiye ulaştı. Online müşterilerinin 14 milyon 880 binini erkekler, 13 milyon 520 binini ise kadınlar oluşturdu” yorumunu yaptı.

21,4 milyon kişi ne aldı?

TÜİK’in, Türk tüketicilerin intenette satın aldıkları ürün ve hizmetleri de araştırdığını kaydeden Kayral, şunları söyledi: “Son bir yıl içinde internetten en fazla giyim, ayakkabı ve aksesuar gibi ürünler satın alındı. 21 milyon 440 bin kişi bu ürünleri online satın alırken, 13 milyon 520 bin kişi de son bir yılda lokantalardan, fast food zincirlerinden online yemek siparişi verdi. Online gıda ürünleri satın alanların sayısı 10 milyon 535 bin kişi olurken, 9 milyon 145 bin kişi kozmetik, 8 milyon 810 bin kişi de cep telefonu, bilgisayar ve elektronik ürünler sipariş etti. Temizlik malzemelerini online alan kişi sayısı da 8 milyon 180 bin oldu.”

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Özellikler çalışan kadınlar ve gençlerin, pandemi sonrasında da 55 yaş üstü emeklilerin alışveriş alışkanlıklarında dijital alışveriş lehine önemli bir değişim yaşanıyor. İnsanlar günün 24 saati, dünyanın her yerinden alışveriş yapabiliyor.