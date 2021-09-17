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Dünya 1 yılda 2 darbe yapılan ülkede darbecilere 'af' çıktı!
Dünya

1 yılda 2 darbe yapılan ülkede darbecilere 'af' çıktı!

Mali'de darbenin ardından kurulan Ulusal Geçiş Konseyi, ağustos 2020 ve mayıs 2021'deki darbelere karışan isimlerin affedilmesine ilişkin 2 kanun teklifini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 17:44:00 -
1 yılda 2 darbe yapılan ülkede darbecilere 'af' çıktı!

Mali'de yerel basında çıkan haberlere göre, meclis görevini yürüten Ulusal Geçiş Konseyi, 18 Ağustos 2020 ve 24 Mayıs 2021'deki darbeye karışan isimlerin affedilmesini öngören 2 kanun teklifini oyladı.

Her 2 teklif de 2'ye karşı 99 evetle kabul edildi.

Mali'de 1992 anayasasına göre seçim dışı yollarla iktidarın ele geçirilmesi "tarifi imkansız" bir suç kabul ediliyordu.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Ndaw ve Ouane, 27 Mayıs'a kadar bir önceki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın da tutulduğu Kati kışlasında alıkonulmuş, akabinde ev hapsinde tutulmaya başlanmıştı.

Goita ise 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Choguel Maiga'yı getirmişti.

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