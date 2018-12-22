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1 yaşından önce bal zararlı

Bebeklerin bünyesi balı kaldıramaz, zehirlenebilir...

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
1 yaşından önce bal zararlı

Vitamin, mineral, aminoasit, enzimler gibi pek çok hayati maddeyi içeren bal, sindirimi kolaylaştırdığı ve iştah açtığı için de çocuk beslenmesinde önemli bir yer tutar. Fakat, bir yaşından önce bebeklere bal yedirmemek gerekir. Neden mi?

Balın içinde “clostridium botulinum” adı verilen bir bakteri bulunabilmektedir. Arılar bal yapmak için nektar toplarlarken botulizm bakteri sporlarını da beraber alıp farkında olmadan bal yapımında kullanabilirler. Yetişkinlerde bu balın yenmesi sorun yapmaz. Gerek vücudun savunma sistemi gerekse midenin asitli ortamı, bu bakterinin zarar vermesine müsaade etmezler.

Bebeklerde ise hem savunma sistemi yeterli gelişmemiştir, hem de mide hala ancak anne sütünü hazmedebilecek durumdadır. Yetişkinlerin aksine bebeklerin sindirim sisteminde botulizm sporlarını kontrol eden ve bakterinin çoğalmasını ve zehir üretmesini önleyen faydalı bakteriler henüz gelişmemiştir. Bu bakteri bebeklerde botulizm adı verilen tehlikeli bir zehirlenmeye sebep olabilir. Astım ve alerjiye, hatta solunum ve sinir felcine yol açabilmektedir. Onun için bir yaşından önce bebeklere bal yedirilmemesi çok önemlidir.

Zehirlenen bebek nefes alma ve yutkunma zorluğu çekebilir, kol, bacaklar ve boyunda güçsüzlük ortaya çıkabilir, durum çok ciddi sonuçlara yol açabilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde ise annenin bal tüketmesinde herhangi bir sakınca yoktur, tam tersi yararlıdır.

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Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
  1. bebek
  2. bal bebeklere zararlı mı

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