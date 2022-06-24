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Dünya 1 yaşındaki çocuğu engerek yılanı ısırdı, annesi elini görünce...
Dünya

1 yaşındaki çocuğu engerek yılanı ısırdı, annesi elini görünce...

Rusya’da korkunç bir olay yaşandı. 1 yaşında henüz yeni yürümeye başlayan çocuğu engerek yılanı soktu. Aile, çocuğun elinin şişmeye ve morarmaya başlamasının ardından hemen hastaneye koştu. Engerek yılanının zehri yayıldı, çocuğun göğsüne kadar indi. Talihsiz çocuk doktorların müdahalesiyle kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 12:05:00 -
1 yaşındaki çocuğu engerek yılanı ısırdı, annesi elini görünce...

Engerek yılanı tarafından ısırılan çocuk 10 gün sonra yaşam mücadelesini kazandı. İsmi açıklanmayan çocuk, Sibirya'da annesiyle tatildeyken yılan tarafından parmağından ısırıldı. Talihsiz çocuğun annesi, oğlu ağlamaya başlayınca durumu fark etti.

ELİ ÖNCE ŞİŞTİ, SONRA MORARDI

Önce eli şişti, sonra morarmaya başladı, hastaneye gidene kadar siyaha döndü.

1 yaşındaki çocuk hastaneye geldiğinde eli şişmişti, şişlik kolunun ve göğsünün geri kalanına da yayılmaya başlamıştı.

Doktorlar, çocuğun bir engerek tarafından parmağından ısırıldığını doğruladı.

Hastanedeki uzmanlar bebeğin ısırıldığı yerin açıkça görüldüğünü, kanama bölgesinde belirgin bir toksik-alerjik ödem olduğunu söyledi.

10 GÜN SONRA TABURCU OLDU

İlk yardım hastanede yapıldı. Antihistaminikler, hormonal ve kan inceltici ilaçlar yazıldı ve ölüm riski atlatıldı. Çocuk hastanede 10 gün sonra taburcu edildi.

Uzmanlar bölgede engerek ısırıklarının alışılmadık bir durum olmadığını, yaz mevsimi gelip yılanların daha aktif hale gelmesiyle yılda ortalama 50 vaka aldıklarını söylüyor.

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