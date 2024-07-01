1 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَٓاؤُ۬كُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتٖيكُمْ بِمَٓاءٍ مَعٖينٍ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

" Bir de şunu sor: “Suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir?”"



(Mülk Suresi - 30) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:



Allah’ın kudretini, lutufkârlığını yeniden hatırlatan bu âyet 15 ve 21. âyetlerle bağlantılı olup kuvvetli ihtimalle Hz. Peygamber ile müşrikler arasında geçen bir tartışmanın sonucu olarak onlara yöneltilmiş eleştiri ve uyarı amaçlı bir sorudur. 15. âyette Allah’ın yeryüzünü kullanışlı hale getirdiği ifade edildikten sonra insanlardan O’nun yarattığı rızıklardan yararlanmaları istenmiş;



21. âyette de rızkın Allah’a ait olduğu, O verdiği rızkı kestiği takdirde rızık verecek birinin asla bulunmayacağı bildirilmişti. Burada da rızıkların en önemlisi ve hayatın ana unsuru olan suyun yerin derinliklerine çekilmesi halinde Allah’tan başka yeryüzünde su yaratacak bir gücün bulunmadığına işaret edilerek, böylesine eşsiz kudretin sahibi yüce Allah’ı bırakıp da bâtıl tanrılara tapanlar, ne kadar yanlış bir yolda oldukları üzerinde düşünmeye çağrılmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 425-426









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Bir toplum, mallarının zekâtını vermezse, mutlaka gökten yağmur kesilir. Şayet hayvanlar da olmasaydı, tek damla yağmur bile yağmazdı."



Kaynak: Kurtubî Tefsir"; c: 1, s: 418







GÜNÜN SÖZÜ:









KISSADAN HİSSE:



Değerli âlim Muhammed b. İbrahim -Allah ona rahmet etsin- müslümanlara, yağmurun gecikmesini hatırlattıktan sonra bunun sebebini şöyle açıklamıştır:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Sizler, durumu, yani yağmur yağmasının gecikmesini, kuraklığı ve yağmurun zamanında yağmamasını gözlerinizle görmektesiniz. Şüphe yok ki bunun sebebi; Allah Teâlâ'ya isyandır, farzları terk etmek ve haramları işlemek sûretiyle O'nun emrine karşı gelmektir.

Hiç şüphe yok ki dünyada hiçbir kötülük, bozgunculuk, dînî ve dünyevî bakımdan hiçbir noksanlık yoktur ki, bunun sebebi; günahlar ve Allah Teâlâ'nın emir ve yasaklarına aykırı davranmak olmasın."





"Kıtlık ve kuraklık şiddetlendiği ve yağmur yağmadığı zaman hayvanlar, Âdem oğlunun günahkârlarına lânet ederler ve şöyle derler:

- Bu, Âdem oğlunun günahı sebebiyledir."

İkrime -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Yeryüzünün hayvanları ve böcekleri, hatta kınkanatlılar ve akrepler şöyle derler:

- Âdem oğlunun günahları sebebiyle yağmurdan mahrum edildik." (İbn-i Kayyim; "el-Cevabu'l-Kâfî"; s: 38)