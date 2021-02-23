Milyonlarca öğrenci okullar ne zaman açılacak arayışını bırakmıyor. MEB öğrencilere merakla beklenen o tarihi duyurdu. 1.2.3.4.8. ve 12. sınıfları ilgilendiren gün öğrenciler tarafından '1 .sınıflar için okullar ne zaman açılacak' , 'hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak' arayışını oluşturdu.

1. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Okulların 1 Mar tarihinden itibaren bazı sınıflar için açılacağı duyuruldu. Öte yandan MEB, 1 Mart'tan itibaren belirttiği liselere ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün yaptığı paylaşımda İlkokul, Ortaokul ve liseler ne zaman okula gidecek? ve 1, 2, 3, 4. sınıf, 8 ve 12. Sınıflar haftada kaç gün okula gidecek sorusuna yanıt verdi.

İşte Bakan Selçuk'un o açıklaması;

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle;

Sevgili Gençler,

Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum.

Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlike oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz.Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okulullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı. 1 Mart'ta ilkokul 1,2,3,4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüze yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin %40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten.

Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik..

Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlern üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.