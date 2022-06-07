2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu yıl 1.sınıfa başlayacak olan öğrencilerin aileleri ise okul kayıtlarının nasıl ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 1.sınıf kayıtları ne zaman ayın kaçında yapılacak?

1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor 2022 2023 ilkokul kayıt tarihleri:

Milli Eğitim Bakanlığı henüz anaokulu, 1.sınıf ve ortaokul kayıtlarıyla ilgili bir tarih açıklamadı. Ancak geçmiş yıllarda yapılan açıklamalara bakıldığında temmuz ayının ilk haftalarında öğrencilerin hangi okula kayıt yaptırabileceğine ilişkin e-okul üzerinden bilgilendirme yapılıyor. Aileler çocuklarının TC kimlik numaralarıyla, sisteme girip adrese dayalı sisteme göre hangi okul için kayıt hakkı bulunduklarını öğrenebiliyor. Dileyen kişiler ise kendi e-Devlet hesaplarından e-Okul’e bağlanıp öğrencinin hangi okula kayıt yaptırabileceğini öğrenebiliyor.

Öğrencilerin hangi okula yerleştirildiği bilgisinin açıklanmasının hemen ardından okul kayıt işlemleri başlıyor. Kayıt işlemi sırasında ailelerden çocuğun vesikalık fotoğrafı, veliye ait fatura talep ediliyor.

Öte yandan çocuğunuzun bu yıl anasınıfına mı 1.sınıfa mı gideceğini e-Okul okula başlama yaşı sayfası üzerinden sorgulayabilirsiniz.