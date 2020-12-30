1 Ocak'ta cuma namazına gidilecek mi? 1 Ocak cuma namazına gitmek serbest mi?
Bu hafta sokağa çıkma yasağında cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak cuma namazı serbest mi? Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
Vatandaşlar cuma gününe denk gelen 1 Ocak günü camilerde cuma namazının kılınıp kılınmayacağını sorguluyor. 1 Ocak'ta cuma namazına gidilecek mi? 1 Ocak cuma namazına gitmek serbest mi? soruları arama motorunda araştırılıyor. Peki, cumaya gitmes isteyen vatandaşlar 1 Ocak cuma günü cumaya gidebilecek mi?
1 Ocak'ta cuma namazına gidilecek mi?
İçişleri Bakanlığından:
"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 Cuma günü vatandaşlarımız Cuma namazı için Camilere gidebilecekler mi?
Daha önce yayımlanan sıkça sorulan sorularda hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saatinin Cuma namazı bitimine kadar uzatılabileceği, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabileceği belirtilmişti.
31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir." açıklamasında bulunuldu.