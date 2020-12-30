  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 1 Ocak'ta cuma namazına gidilecek mi? 1 Ocak cuma namazına gitmek serbest mi?
Yaşam

1 Ocak'ta cuma namazına gidilecek mi? 1 Ocak cuma namazına gitmek serbest mi?

Bu hafta sokağa çıkma yasağında cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak cuma namazı serbest mi? Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:45:00 -
1 Ocak'ta cuma namazına gidilecek mi? 1 Ocak cuma namazına gitmek serbest mi?

Vatandaşlar cuma gününe denk gelen 1 Ocak günü camilerde cuma namazının kılınıp kılınmayacağını sorguluyor. 1 Ocak'ta cuma namazına gidilecek mi? 1 Ocak cuma namazına gitmek serbest mi? soruları arama motorunda araştırılıyor. Peki, cumaya gitmes isteyen vatandaşlar 1 Ocak cuma günü cumaya gidebilecek mi?

1 Ocak'ta cuma namazına gidilecek mi?

İçişleri Bakanlığından:

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 Cuma günü vatandaşlarımız Cuma namazı için Camilere gidebilecekler mi?

Daha önce yayımlanan sıkça sorulan sorularda hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saatinin Cuma namazı bitimine kadar uzatılabileceği, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabileceği belirtilmişti.

31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir." açıklamasında bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan olay açıklama: Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırdık

ATV'nin Çarşamba günleri reyting rekortmeni dizisi olan Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin gidişatına ilişkin çarpıcı değerle..
Skandal sonrası derin sessizlik! DEVA Partili 'Yahudi locasının kadın avukatı' kayıplara karıştı
Siyaset

Skandal sonrası derin sessizlik! DEVA Partili 'Yahudi locasının kadın avukatı' kayıplara karıştı

Gazeteci Fazıl Duygun'un deşifre ettiği İsrail vatandaşı DEVA Partisi Hatay il teşkilatı üyesi Av. Shayma Chanak kayıplara karıştı...
Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı! Daha kötü olacak
Gündem

Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı! Daha kötü olacak

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 2021 yılına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Özdil, dünyayı yöneten küreselcilerin kanla beslendiğini ve artık..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay