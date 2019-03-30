1 Nisan sabahı nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; '1 Nisan sabahı nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?' sorusunu yöneltti.

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA Türkiye 31 Mart Pazar sabahı sandık başına giderek yerel yöneticilerini belirleyecek. Doğu illerinde 08:00, batı illerinde de 09:00 itibariyle başlayacak oy kullanma işlemine, artık sayılı saatler kaldı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde; Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adayları ile Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Hür Dava Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi ve Demokratik Sol Parti adayları yarışacak. Akit Soruyor ekibi, seçimlere sayılı saatler kala vatandaşlara; '1 Nisan sabahı nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?' sorusunu yöneltti. Heyecan içinde oy kullanacakları anı bekleyen seçmenler, birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Ankaralılar, yönetici koltuklarına hizmet verecek ve hak edecek kişilerin oturmasını istediklerini aktardılar.

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