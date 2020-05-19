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1 milyon liralık soygunu sosyal medyadan paylaşan şahıs yakalandı

Aksaray'da bir evden 1 milyon lira çalan şahıs, çaldığı parayı sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri takibe alan polis, suçluyu kıskıvrak yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:09:00 -
1 milyon liralık soygunu sosyal medyadan paylaşan şahıs yakalandı

Hacılar Harmanı Mahallesindeki bir evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Halil İbrahim A. olduğu belirledi.

Sosyal medya hesapları takibe alınan şüpheli, sayfasından çaldığı paralar ile ziynet eşyalarının fotoğrafını paylaştı. Altınkaya köyünde bir evde olduğu tespit edilen şüpheli saklandığı çatıda yakalandı.

Sincan Cezaevi'nden geçen ocak ayında firar ettiği ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Halil İbrahim A., Aksaray Adliyesi’ne götürülürken, yakınları gazetecilere saldırdı.

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