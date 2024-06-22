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Yerel 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Yerel

1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-06-22 17:04:00 -
1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından, ayçiçeği tarlasında 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin tarlada dron ile yaptığı inceleme neticesinde 1 milyon 5 bin 200 kök Hint keneviri tespit edildi. Kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi. Tarla sahipleri O.E. ve İ.Z. ise ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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