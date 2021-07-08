1 milyon da benden istediler

CHP, 2013 yılında sözde televizyon kurmak için CHP’li belediyeler ve CHP’li işadamlarından 40 milyon lira para topladı. 1 liralık malı 3 liraya alarak bu paraların bir kısmını heba ederken ne kadarı kaldığı belli olmayan para da buharlaştı. Kendisine yandaş medya kurmak için tüyü bitmemiş yetimin hakkını CHP’li belediyeler aracılığı ile gayri resmi olarak toplayan, televizyonu kuramayınca da paraları hiç eden CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üç maymunu oynamaya devam ediyor.

Nakit vermeyince bozuldu

Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla görevlendirilen CHP milletvekili Erdoğan Toprak, sadece belediyelerden değil CHP’li işadamı ve eski milletvekili Sinan Aygün’den de 1 milyon lira para istedi. Akit’e konuşan Aygün, iddiaların doğru olduğunu, ancak toplanan paraların kimin cebine gittiğini bilmediğini belirterek şunları anlattı: “Evet 2013 yılında CHP’nin böyle bir projesi vardı. Bu görev de Erdoğan Toprak’a verilmişti. Toprak da TBMM’de odama geldi, projeden bahsetti, ‘Sana da 1 milyon para yazdık’ dedi. ‘Olur abi’ dedim. Aradan bir müddet geçti İstanbul’da bu konuyla ilgili toplantılar yapıldığını duyduk. İstanbul’daki CHP belediyeleri ile. Belediye başkanından destek alındığını, hatta bir tane büro kiralandığını söylediler. Tekrar Toprak’la görüştük, ‘Parayı hazırladın mı?’ diye sordu. ‘Abi bununla siz ne alacaksınız?’ dedim. ‘Masa, sandalye, mobilya’ dedi. Ben de masaları, sandalyeleri, mobilyaları, halıları, gerekiyorsa kameraları bunları en ucuz nereden alınır iyi bilirim’ dedim. ‘Yok olmaz biz para istiyoruz’ dedi. Sonra bozuldu gitti. Bir süre sonra İstanbul Sheraton Otelde toplantı yapılmış orada birçok belediye başkanı da katılmış, parayı getiren getirip teslim etmiş.”

1 liralık malı 3’e almışlar

TV’nin başına Uğur Dündar ve Tuncay Mollaveisoğlu’nun geçirilmek istendiğini belirten Sinan Aygün, şöyle devam etti: “Bir gün bana Tuncay geldi, ‘Başkanım sen de bu işin içinde varsın, bunlar bir liralık malı 3 liraya alıyorlar, ben bu işten rahatsız oldum. Bizi bir işe karıştırmıyorlar, bu işin başında Uğur olacak sonra da ben olacağım’ dedi. ‘Kılıçdaroğlu’na anlatalım bunu’ dedim. Beraber Kılıçdaroğlu’na gittik. Genel Başkan’a anlatmış, ‘olur ben bakarım’ demiş, her zamanki taktiği. Bir daha da bu konuda dönüş olmamış. Bunlar rahatsız olunca, Uğur Dündar’ın çekildiğini duydum. Mollaveisoğlu da çekilince televizyon kurulmadı, kaldı. Paradan halen haber yok. Bunlar diyorlar ya ikide bir ‘128 milyar nerede’ diye, işte biz de soruyoruz 40 milyon TL nereye gitti?”

Kemal Bey’in klasik numarası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adamlarının kendisinden rüşvet isteme olayında da, bu olayda da Kılıçdaroğlu’nun bir soruşturma yapmadığını belirten Aygün, şunları söyledi: “Benimle şöyle ilgilendi; dedim ‘bunlar benden para istiyorlar’ savcılık dilekçesini önüne koydum okudu, ‘Bunu verme savcılığa, ben hallederim’ dedi. Onu da halletmedi. Sonra bizi yalnız bıraktı. Böyle işte Kemal Beyin klasik numarası. Soru şu; bunun hesabını kim vermeli, Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu’nun haberi olmadan hiçbir şey yapmaz, kesinlikle Kılıçdaroğlu’nun bilgisi var. Zaten toplantı Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında yapılmış.”

Belediyelere dikkat!

2013’de ellerinde ilçe belediyeleri olduğunu ancak şimdi büyükşehirlerin de buna eklendiğine dikkati çeken Sinan Aygün, sözlerini şöyle tamamladı: “Eğer şu anda böyle bir TV kurmaya kalksalar ellerinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi 11 büyükşehir belediyesi varken, esas buna dikkat etmek lazım. Bu 2013 yılında gerçekleşti, şimdi kokular gelmeye başladı. Ben Ankara’yı takip ediyorum, işte Yavaş bütçenin yüzde 60’ının hesaplarını vermiyor. 6.5 milyarlık hesabı vermiyor. Şirketlerin hesabını vermiyor. ‘Şirketler denetlenemez’ diyor, ya şirketler denetlenemez olur mu? Benim şirketim denetleniyor da senin şirketin niye denetlenmiyor? Tabi bunların hepsinin kokusu çıkacak. Ankara’da millete çökmeye çalıştılar. Bir sürü isme FETÖ diye iftira attılar savcılığa suç duyurusunda bulundular. Hepsi boş çıktı. Bu kokular ta 1990’lar çıkıyorsa piyasaya bunların ki 1 seneye kadar kalmadan belki çıkar. Böyle giderse belediyede silahlar konuşacak. Artık belediye Yavaş’ın kontrolünden çıkmış vaziyette. Kokusu yavaş yavaş çıkacak.”