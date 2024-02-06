1 milyon 640 bin elektrikli aracın yüzde 63,5’i Çin’de satıldı

2023 yılının aralık ayında dünyada toplam 8 milyon 200 bin adet otomobil satıldığına, yeni enerjili araç satışlarının ise 1 milyon 640 bin adede ulaştığına dikkat çeken Cui Dongshu, farklı ülkelerde uygulanan politikaların etkisiyle dünyanın 2023’e yeni enerjili binek araç satışları açısından zayıf bir başlangıç yaptığını, ancak bu durumun yıl içinde kademeli olarak değiştiğini kaydetti.

Çin’in 2023 yılında dünyada yeni enerjili binek araç satışındaki payının yüzde 63,5’e çıktığını belirten Cui, aralık ayında ise toplam satışlarda yüzde 68’lik pay elde edildiğini ifade etti.