1 milyon 640 bin elektrikli aracın yüzde 63,5’i Çin’de satıldı
Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu, 2023 yılında Çin’in dünya genelindeki yeni enerjili araç satışındaki payının yüzde 63,5 olduğunu söyledi. 2023 yılında yeni enerjili araç trendindeki istikrarın korunduğuna işaret eden Cui, dünyadaki toplam otomobil satışının 89 milyon 180 bin adedi bulduğunu, bunun 14 milyon 280 bin adedini yeni enerjili araçların oluşturduğunu aktardı.
2023 yılının aralık ayında dünyada toplam 8 milyon 200 bin adet otomobil satıldığına, yeni enerjili araç satışlarının ise 1 milyon 640 bin adede ulaştığına dikkat çeken Cui Dongshu, farklı ülkelerde uygulanan politikaların etkisiyle dünyanın 2023’e yeni enerjili binek araç satışları açısından zayıf bir başlangıç yaptığını, ancak bu durumun yıl içinde kademeli olarak değiştiğini kaydetti.
Çin’in 2023 yılında dünyada yeni enerjili binek araç satışındaki payının yüzde 63,5’e çıktığını belirten Cui, aralık ayında ise toplam satışlarda yüzde 68’lik pay elde edildiğini ifade etti.