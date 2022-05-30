1 milyardan fazla uyuşturucu tablet ele geçirildi

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Güneydoğu Asya Bölge Temsilcisi Jeremy Douglas, Bangkok'ta düzenlenen basın toplantısında, "Bölgenin metamfetamin içinde yüzdüğünü düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ülkelerin uyuşturucu politikalarında "radikal" değişikliklere gitmesi gerektiğini söyleyen Douglas, aksi takdirde bu rakamların artmaya devam edeceğini belirtti.

Douglas, Myanmar'da ordu ve zaman zaman birbirleriyle çatışan etnik silahlı örgütlerin de uyuşturucu üretimindeki paylarına dikkati çekerek, uyuşturucudan elde edilen gelirin Myanmar ekonomisinde büyük pay oluşturduğunu belirtti.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin yayımladığı rapora göre, bölgede 2021'de ele geçirilen metamfetamin miktarı 10 yıl öncesine göre 7 kat arttı.

Verilere göre, geçen yıl yaklaşık 91 ton ağırlığında 1 milyardan fazla uyuşturucu tablet yakalandı.

Uyuşturucu maddelerin büyük kısmının Güneydoğu Asya'da tüketildiği, bir kısmının da Yeni Zelanda, Avustralya, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'ye ihraç edildiği bildirildi.

Raporda, bölgede giderek artan uyuşturucu üretiminin, bu tarz maddeleri daha ucuz ve ulaşılabilir kıldığı kaydedildi.

Myanmar, Laos ve Tayland sınırlarının buluştuğu ve Altın Üçgen adı verilen bölge yıllardır uyuşturucu üretimiyle biliniyor.