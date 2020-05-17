1 milyar insan ölümcül sıcaklıklara maruz kalabilir

Bilim insanları, iklim değişikliğinin daha önce düşünüldüğünden daha sert, daha kapsamlı ve daha erken dünyayı sarıp sarmayalacağını belirterek küresel sıcaklıkta her yeni 1 derecelik artış durumunda sıcaklıkların daha yaşanılmaz bir hal alacağını ve 50 yıl içerisinde en az 1 milyar insanın ölümcül sıcaklıklara maruz kalabileceğini açıkladı.

Son zamanlarda iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle bu sıcaklıkların değiştiğini ve ilerleryen zamanlarda bu sıcaklıkların 'nerdeyse yaşanmaz' seviyeye gelebileceği ifade eden bilim insanları, insan sağlığı için ideal sıcaklıkların 6 ila 28 arasında olduğunu ancak elde edilen veriler doğrultusunda bu yüzyılın sonunda 3 derecelik bir artışla en az 1,2 milyar insanın ortalama 7,5 derecelik bir sıcaklık artışına maruz kalabileceğini söyledi.