  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1 milyar insan ölümcül sıcaklıklara maruz kalabilir

Kayısının inanılmaz faydaları...

Kiraz hangi hastalıklara iyi geliyor?

Solunum sıkıntılarına birebir! Kavunun inanılmaz faydaları...

Bazı kuş türleri hızlı yaşayıp erken ölüyor
için kalan
Teknoloji

1 milyar insan ölümcül sıcaklıklara maruz kalabilir

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu 50 yıl içerisinde 1,2 milyar insanın ölümcül sıcaklıklara maruz kalabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 05:31:00 -
1 milyar insan ölümcül sıcaklıklara maruz kalabilir

Bilim insanları, iklim değişikliğinin daha önce düşünüldüğünden daha sert, daha kapsamlı ve daha erken dünyayı sarıp sarmayalacağını belirterek küresel sıcaklıkta her yeni 1 derecelik artış durumunda sıcaklıkların daha yaşanılmaz bir hal alacağını ve 50 yıl içerisinde en az 1 milyar insanın ölümcül sıcaklıklara maruz kalabileceğini açıkladı.

Son zamanlarda iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle bu sıcaklıkların değiştiğini ve ilerleryen zamanlarda bu sıcaklıkların 'nerdeyse yaşanmaz' seviyeye gelebileceği ifade eden bilim insanları, insan sağlığı için ideal sıcaklıkların 6 ila 28 arasında olduğunu ancak elde edilen veriler doğrultusunda bu yüzyılın sonunda 3 derecelik bir artışla en az 1,2 milyar insanın ortalama 7,5 derecelik bir sıcaklık artışına maruz kalabileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı