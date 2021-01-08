“1 milyar 125 milyon liralık destek vereceğiz”

Ertuğrul Şahan Ankara

Çevrim içi düzenlenen IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin kalkınmasının, kırsalın kalkınmadan geçeceğini ifade etti. Pakdemirli, “İşte bu nedenle tarımın, gıdanın, hayvancılığın, suyun ve ormanın olduğu bu Bakanlıkta, kırsal bizim buluşma noktamız, ortak hedefimizdir” diye konuştu.

“Kırsalda 70 bin yeni istihdam oluşturduk”

Pakdemirli, nüfusun yaklaşık yüzde 25’inin yaşadığı kırsal alanlarda, sürdürülebilir kalkınmanın temel hedef olduğuna işaret ederek, kırsala 4 koldan destek verildiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, “Ekonomik yatırımlar, IPARD, ORKÖY ve Uzman Eller projeleriyle kırsalı dört koldan destekliyoruz. Bu projeler sayesinde son 2,5 yıldır toplam 35 bin projeye, 3,3 milyar lira destek verdik, kırsalda 104 bin vatandaşımıza istihdam sağladık” ifadelerini kullandı. IPARD kapsamında 42 ilde, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara, konularına göre değişmekle birlikte yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlandığına dikkati çeken Pakdemirli, “IPARD kapsamında, son 10 yılda önemli mesafeler katedildi. Sağladığımız 5,1 milyar lira hibeyle 16 bin 103 projeyi destekledik. Kırsalda, 11 milyar liralık yatırım, 70 bin yeni istihdam oluşturduk. Oluşturulan istihdamın tamamının kırsal bölgelerde olduğu dikkate alındığında, IPARD’ın yerel kalkınmaya sağladığı katkıları daha net görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 50 ile yüzde 70 arasında

Pakdemirli, yeni çağrıya ilişkin de şu bilgileri verdi: “Bugün itibarıyla IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında, hayvansal üretim sektörü için 45 milyon avro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon euro olmak üzere toplam 125 milyon euro yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz. Bu hibe paketiyle kırsalda yeni yatırımların önünü açmayı, istihdamı artırmayı, katma değerli üretimi geliştirmeyi hedefliyoruz.” IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yatırım Tedbiri” adı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmelere destek sağlandığını belirten Pakdemirli, bu sektörlere yatırımın 500 bin euroya kadar olan kısmına destek vereceklerini söyledi. Pakdemirli, hibe oranlarının ise yatırımın içeriğine göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında olacağını söyledi. IPARD yatırımlarında vergi muafiyeti olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bunlar da dikkate alındığında, yatırıma verilen destek miktarının daha da arttığını ifade etti.

Kabul süreci başlıyor

Pakdemirli, bugün itibarıyla, proje hazırlama süresinin başladığını belirterek, “Proje kabul süreci 15 Şubat’ta başlayacak. Projelerin son teslim tarihi, hayvansal üretimi içeren Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yatırım Tedbiri için 16 Mart, işleme ve pazarlama yatırımlarını içeren Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri için ise 23 Mart. Hazırlanan projeler son teslim tarihinden önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu il koordinatörlüklerine teslim edilecek” diye konuştu.