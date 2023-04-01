  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset ‘1 metrelik bez parçası’ rezaletinden ne farkı kaldı! Bekaroğlu’ndan skandal seccade savunması
Siyaset

‘1 metrelik bez parçası’ rezaletinden ne farkı kaldı! Bekaroğlu’ndan skandal seccade savunması

Yeniakit Publisher
2023-04-01 15:18:00 -
‘1 metrelik bez parçası’ rezaletinden ne farkı kaldı! Bekaroğlu’ndan skandal seccade savunması

CHP Genel Başkanı ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda başörtüsü için ‘bir metre karelik bez parçası’ demişti. Şimdi aynı Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile basarken, Saadet Partisi'nden dönme CHP’li Mehmet Bekaroğlu, namaz kılınan seccadeye ‘kilim’ dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftar programında verdiği poz büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 2 kişi ile birlikte seccadeye basarak poz vermesine her kesimden tepki yağdı.

Kılıçdaroğlu'nu savunmaya çalışan CHP'liler de iyice saçmalamaya başladı. Son olarak CHP'nin Saadet Partisi'nden devşirdiği Mehmet Bekaroğlu, akılalmaz bir açıklama yaptı.

Bekaroğlu Twitter'dan şunları yazdı:

Bekaroğlu'nun, seccadenin manevi anlamını bir kenara bırakarak, "birkaç metrelik kilim" muamelesi yapması, akıllara Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hakkındaki açıklamasını getirdi. Birkaç sene önce Kılıçdaroğlu, başörtüsü için, "Birkaç metrelik bez parçası" demişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Temel Bey bunda bir mahsur görmüyor! Saadet Partililer ‘bez parçası’ diyen Kılıçdaroğlu’na mı oy verecek?
Temel Bey bunda bir mahsur görmüyor! Saadet Partililer ‘bez parçası’ diyen Kılıçdaroğlu’na mı oy verecek?

Siyaset

Temel Bey bunda bir mahsur görmüyor! Saadet Partililer ‘bez parçası’ diyen Kılıçdaroğlu’na mı oy verecek?

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'samimiyet' çağrısı!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'samimiyet' çağrısı!

Siyaset

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'samimiyet' çağrısı!

Başörtülü Saadet Partili Habibe Erdoğan'dan tepki çeken Kılıçdaroğlu çıkışı
Başörtülü Saadet Partili Habibe Erdoğan'dan tepki çeken Kılıçdaroğlu çıkışı

Siyaset

Başörtülü Saadet Partili Habibe Erdoğan'dan tepki çeken Kılıçdaroğlu çıkışı

Dert İslam olunca nasıl da Kemal’e omuz verdi! Muharrem’den seccade fetvası
Dert İslam olunca nasıl da Kemal’e omuz verdi! Muharrem’den seccade fetvası

Siyaset

Dert İslam olunca nasıl da Kemal’e omuz verdi! Muharrem’den seccade fetvası

Topunuz mu kör oldunuz o anda? Kılıçdaroğlu’ndan şaka gibi seccade savunması
Topunuz mu kör oldunuz o anda? Kılıçdaroğlu’ndan şaka gibi seccade savunması

Siyaset

Topunuz mu kör oldunuz o anda? Kılıçdaroğlu’ndan şaka gibi seccade savunması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23