‘1 metrelik bez parçası’ rezaletinden ne farkı kaldı! Bekaroğlu’ndan skandal seccade savunması

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftar programında verdiği poz büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 2 kişi ile birlikte seccadeye basarak poz vermesine her kesimden tepki yağdı.

Kılıçdaroğlu'nu savunmaya çalışan CHP'liler de iyice saçmalamaya başladı. Son olarak CHP'nin Saadet Partisi'nden devşirdiği Mehmet Bekaroğlu, akılalmaz bir açıklama yaptı.

Bekaroğlu Twitter'dan şunları yazdı:

Bekaroğlu'nun, seccadenin manevi anlamını bir kenara bırakarak, "birkaç metrelik kilim" muamelesi yapması, akıllara Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hakkındaki açıklamasını getirdi. Birkaç sene önce Kılıçdaroğlu, başörtüsü için, "Birkaç metrelik bez parçası" demişti.

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