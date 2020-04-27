  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

1 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını nedeniyle 23 24 25 26 Nisan tarihlerinde 31 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Milyonlarca kişi “Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?” , “1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı?” , “1 2 3 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?” , “1 Mayıs sokağa çıkma yasağı” konularını araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman?

2020-04-27 00:47:00 -
1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde şimdiye kadar 3 kez 31 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Milyonlarca kişi “1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olur mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Türkiye’de erken dönemde alınan tedbirler koronavirüs salgınıyla savaşta son derece etkili oluyor. Şimdiye kadar ülkemizde 3 kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşlar 1 2 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor.

27 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak. Toplantıda 3 günlük sokağa çıkma kararıyla ilgili bir karar çıkması bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirler hangileri:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak. 

Kuaförler ne zaman açılacak? | Berberler açıldı mı?
Kuaförler ne zaman açılacak? | Berberler açıldı mı?

Gündem

Kuaförler ne zaman açılacak? | Berberler açıldı mı?

Emekli maaşı zammı ne kadar? | Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı
Emekli maaşı zammı ne kadar? | Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı

Ekonomi

Emekli maaşı zammı ne kadar? | Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı

AVM'ler açıldı mı? | AVM'ler ne zaman açılacak?
AVM'ler açıldı mı? | AVM'ler ne zaman açılacak?

Ekonomi

AVM'ler açıldı mı? | AVM'ler ne zaman açılacak?

Maske kodu gelmedi nasıl maske alınır? | E devlet maske sorgula
Maske kodu gelmedi nasıl maske alınır? | E devlet maske sorgula

Ekonomi

Maske kodu gelmedi nasıl maske alınır? | E devlet maske sorgula

Kim Jong-un öldü mü? | Kim Jong-un kaç yaşında?
Kim Jong-un öldü mü? | Kim Jong-un kaç yaşında?

Dünya

Kim Jong-un öldü mü? | Kim Jong-un kaç yaşında?

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı