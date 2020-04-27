1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?
1 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını nedeniyle 23 24 25 26 Nisan tarihlerinde 31 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Milyonlarca kişi “Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?” , “1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı?” , “1 2 3 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?” , “1 Mayıs sokağa çıkma yasağı” konularını araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde şimdiye kadar 3 kez 31 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Milyonlarca kişi “1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olur mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.
1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Türkiye’de erken dönemde alınan tedbirler koronavirüs salgınıyla savaşta son derece etkili oluyor. Şimdiye kadar ülkemizde 3 kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşlar 1 2 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor.
27 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak. Toplantıda 3 günlük sokağa çıkma kararıyla ilgili bir karar çıkması bekleniyor.
Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirler hangileri:
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.