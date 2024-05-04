1 Mayıs’ı bahane edip polise taş yağdıran vandallar insanlık görsün! Polisimiz tane tane anlatıyor
Bir polis memurunun kendilerine atılan taşlar ve yaptıkları müdahaleler hakkındaki yorumu büyük beğeni topladı.
Toplumsal olaylara ve kanunsuz eylemlere müdahaleler hakkında konuşan bir polis memurunun videosu büyük beğeni topladı.
Vatandaşla konuşan polis memuru, "Tepki bu şekilde verilmez, herkes bizim attığımız gazlardan bahsediyor ya o zaman 90'lara dönelim çekelim copları, onlarda sopalarla saldırsın yüzlerce karşı taraftan yüzlerce bizden yaralansın. Demokratik hakkını gidip sandıkta kullanacaksın. Ben emir geldiği zaman sizi dağıtmak zorundayım." dedi.
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