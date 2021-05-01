1 Mayıs provokatörleri iş başında!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle Türkiye'de 17 günlük tam kapanmaya gidildi.

Alınan tedbirler kapsamında teravih namazları da camilerde cemaatle kılınmıyor.

1 Mayıs provokatörleri yine sahnede!

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüse karşı alınan alınan tedbirler nedeniyle 1 Mayıs alanlarda kitlesel olarak kutlanmayacak.

İnsan sağlığını hiçe sayan provokatörler1 Mayıs'ta yine ortaya çıktı. Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan bir grup, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis bariyerlerini devirerek Galatasaray Meydanı girişine gelen provokatörlere polis müdahale etti.

Mecidiyeköy'de toplanan bir grup da Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Kurtuluş'tan Osmanbey istikametine yürümek isteyen gruplar da gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Mecidiyeköy ve Kurtuluş'tan gelen iki farklı gruptan da toplamda 60 kişi gözaltına alındı.

Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.