1 Mayıs online kutlanacak

Haber Merkezi İstanbul



2008 Nisan’ında, “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanması kabul edilmişti. 1 Mayıs, bu sene virüs önlemleri nedeniyle online olarak kutlanacak. Türkiye’nin tam kapanmaya gittiği bir dönemde meydanlara çıkarak provokasyon girişiminde bulunan marjinal sol örgütleri ise geçmişten gelen alışkanlıklarını halen sürdürmek istiyor. DİSK, KESK, TMMOB, CHP ve HDP öncülüğünde Ankara ve İstanbul’da tam kapanmanın son günü eylem yapılmak istenmişti.