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1 Mayıs için Bakırköy'de hazırlık, Taksim'de önlem

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Bakırköy'de yapılacağının açıklanmasının ardından kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Pazar Alanı'na sahne kurulumu yapıldı. Etkinliğin yapılacağı yere çıkan yollarda ise güvenlik önlemleri nedeniyle alan ve çevresine polis bariyerleri konuldu. Taksim'de ise alınan güvenlik önlemleri gece saatlerinde de devam etti. Meydan ve çevresi polis barikatlarıyla kapatıldı

01 Mayıs 2019 Çarşamba 06:33
1 Mayıs için Bakırköy'de hazırlık, Taksim'de önlem

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde Bakırköy'de önlemler ve hazırlıklar gece de devam etti. Bakırköy Pazar Alanı'na çıkan yollara gündüz getirilen polis bariyerleri gece saatlerinde tek tek yerleştirildi.

Kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Pazar Alanı'na sahne kurulumu yapılırken, etkinliğin yapılacağı yere çıkan yollarda ise güvenlik önlemleri nedeniyle alan ve çevresine polis bariyerleri konuldu.

Taksim'de güvenlik önlemi

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de değil Bakırköy'de yapılacağı yönündeki kararının ardından Taksim ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri gece boyunca da devam etti.

DHA'nın haberine göre; gece boyunca Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişi bariyerlerle kapatıldı. Meydana giriş çıkışlar bariyerlerin aralarında bırakılan boşluklardan sağlanırken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın tamamen boşaltılacağı öğrenildi. 

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 07:00
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