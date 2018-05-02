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1 Mayıs dolara yaramadı ! Yükselişe geçti

1 Mayıs İşçi Bayramı dolara yaramadı. Dolar güne yükselişle başladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:08
1 Mayıs dolara yaramadı ! Yükselişe geçti

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı sonrası doların ve euro'nun seyri merak edildi.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz artırım kararı aldı.

Bu gelişmeyle birlikte dolar bir nebze düştü ve 4,03 seviyelerine kadar geriledi. Euro ise 4,91'i gördü.

 Fakat içerdeki ve dışardaki gelişmeler dolar ve euro'nun ateşini tekrar yükseltti.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı sonrası dolar 4,15 seviyelerinden işlem görürken euro ise 4,98.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:08
  1. Dolar
  2. 1 Mayıs

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