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1 Mayıs Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Yarın hangi yollar kapalı?

İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı? 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle yarın tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da kutlamalar yapılacak. İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı olacak? 1 Mayıs Çarşamba İstabul’da hangi yollar kapalı olacak? 1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahları İstanbul Valiliği açıkladı.

30 Nisan 2019 Salı 19:29
1 Mayıs Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Yarın hangi yollar kapalı?

İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı? 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle yarın tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da kutlamalar yapılacak. İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı olacak? 1 Mayıs Çarşamba İstabul’da hangi yollar kapalı olacak? 1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahları İstanbul Valiliği açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs önlemleriyle ilgili açıklama yapıldı. Etkinlikler nedeniyle 01 Mayıs 2019 Çarşamba günü Saat 06.00'dan etkinlik sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar da açıklandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.  İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; ilimizde düzenlenecek etkinliklerin bayram sevinç ve coşkusuyla gerçekleştirilmesini diliyoruz" denildi.

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları nerede yapılacak?

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" açık hava toplantısı Düzenleme Komitesi organizasyonunda Bakırköy İlçemizdeki Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikler nedeniyle 01 Mayıs 2019 Çarşamba günü Saat 06.00'dan etkinlik sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle;

Bakırköy'de hangi yollar kapalı?

- İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 

- Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 

- İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 

- Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar 

- D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası 

- Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar 

Alternatif güzergahlar

- Yüce Tarla Caddesi 

- İstanbul Caddesi 

- Rauf Orbay Caddesi 

Beyoğlu-Beşiktaş-şişli bölgesinde kapatılacak yollar

- Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı 

- Beyoğlu-Mete Caddesi 

- Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi 

- Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi 

- Şişli-Halaskargazi Caddesi 

- Şişli-Cumhuriyet Caddesi 

- Şişli -Ortaklar Caddesi 

- Şişli- Aytekin Kotil Caddesi 

Alternatif yollar

- Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek 

- Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek 

- Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecek. 

- Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. 

- Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek. 

- Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek. 

- Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek. 

- Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecek. 

- Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecek. 

- Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecek. 

- Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek. 

- Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek. 

- Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek. 

-Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de başta olmak üzere il genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak.

-Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatılacak.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 19:29
  1. 1 Mayıs Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı?
  2. İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları nerede yapılacak?
  3. 1 Mayıs'ta İstanbul'da kapalı yollar
  4. İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı?
  5. 1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı?
  6. Yarın hangi yollar kapalı?

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