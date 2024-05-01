1 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



"İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder."



(Necm Suresi, 39) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Ayet, dürüstlükle çalışıp çabalamanın, alın teriyle kazanmanın Allah nezdindeki değerine de işaret etmektedir.



Kaynak: Diyanet Kur'an Yolu Tefsiri







ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Üç kişi vardır ki kıyamet günü ben onların düşmanı olacağım. Bir şey verip hilede bulunan, hür bir kişiyi satarak değerini yiyen, bir işçi tutup ücretini ödemeyen kimseler." (İbn Mace, II’, 814)

«Çalıştırdığınız kimseye, teri kurumadan ücretini verin.» (İbn-i Mâce, Ruhûn, 4)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bir işçi çalıştırdığında ücretini ona bildir.” (Nesai, Eyman Ve'n-Nuzur: 44, )

«Emriniz altındakilerin hakları husûsunda Allah’tan korkun!» (Beyhakî, Şuab, VII, 477)

“Ben kıyamet günü şu üç (grup) insanın düşmanıyım: Benim adıma and içtikten sonra sözünden cayan kişi. Hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi. Ücretle bir işçi tutup işini gördüren ve işçinin ücretini vermeyen kişi.” (Kudsi Hadis: Buhârî, Büyü 106, Icâre 10. Ayrıca bk. İbni Mâce, Ruhun 4)

“Hiç kimse, asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir!” Allah'ın nebisi Davud (a.s.) da kendi elinin emeğinden yerdi." (Buhârî, Büyû’, 15; Enbiyâ, 37)

GÜNÜN SÖZÜ:





