  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmek istiyorlar! ABD ve İngiltere'den ortak hava saldırı

Trump'ın "sus payı" davası! Konuştu: Konuşma yasağını ihlalden 9 bin dolar para cezası kesildi... Direnişi sürüyor

Siyonist ordusu dünyaya rezil oldu! İsrailli askerler birbirlerini öldürdü

Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!

ABD'den Netanyahu'ya rest! 'Bunu görmek istemiyoruz'

Erdoğan'ın duruşu geri adım attırdı! Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye davet

İsrail'deki ana muhalefet durumu özetledi: Ülke sorumsuz çılgınların elinde rehin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin saati ve yeri belli oldu

Google, zam yapacak! Türkiye için karar ilan edildi: O tarihte gerçekleşecek... Önemli açıklamalar

Sürekli örnek gösteriyorlar ama… Türkiye ve Almanya'nın emeklilik kıyaslamasına bir de böyle bakın!
İSLAM 1 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

1 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-05-01 06:02:00 - 2024-05-01 06:03:19
1 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü"nü istifadelerinize (1 Mayıs 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder."

(Necm Suresi, 39)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Ayet, dürüstlükle çalışıp çabalamanın, alın teriyle kazanmanın Allah nezdindeki değerine de işaret etmektedir.

Kaynak: Diyanet Kur'an Yolu Tefsiri


 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

"Üç kişi vardır ki kıyamet günü ben onların düşmanı olacağım. Bir şey verip hilede bulunan, hür bir kişiyi satarak değerini yiyen, bir işçi tutup ücretini ödemeyen kimseler." (İbn Mace, II’, 814)

«Çalıştırdığınız kimseye, teri kurumadan ücretini verin.» (İbn-i Mâce, Ruhûn, 4)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bir işçi çalıştırdığında ücretini ona bildir.” (Nesai, Eyman Ve'n-Nuzur: 44, )

«Emriniz altındakilerin hakları husûsunda Allah’tan korkun!» (Beyhakî, Şuab, VII, 477)

“Ben kıyamet günü şu üç (grup) insanın düşmanıyım: Benim adıma and içtikten sonra sözünden cayan kişi. Hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi. Ücretle bir işçi tutup işini gördüren ve işçinin ücretini vermeyen kişi.” (Kudsi Hadis: Buhârî, Büyü 106, Icâre 10. Ayrıca bk. İbni Mâce, Ruhun 4)

“Hiç kimse, asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir!” Allah'ın nebisi Davud (a.s.) da kendi elinin emeğinden yerdi." (Buhârî, Büyû’, 15; Enbiyâ, 37) 

GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23