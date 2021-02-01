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Eğitim 1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okula gidecek?
Eğitim

1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okula gidecek?

1 Mart’ta hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okula gidecek? 1 Mart’ta kimler yüz yüze eğitime başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 20:49:00 -
1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Kaçıncı sınıflar okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. Vakaların azalması, tedbirlerin belirlenmesiyle 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9.sınıflar okullarına döndü. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat’ta köy okullarının açılacağını belirtti. İl bazında da 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokul ve özel öğretim kurumlarında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak. 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak” dedi.

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