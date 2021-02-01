Kaçıncı sınıflar okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. Vakaların azalması, tedbirlerin belirlenmesiyle 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9.sınıflar okullarına döndü. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat’ta köy okullarının açılacağını belirtti. İl bazında da 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokul ve özel öğretim kurumlarında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak. 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak” dedi.