Yüz yüze eğitime kaçıncı sınıflar başlayacak? Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Kasım ayında yüz yüze eğitim ertelendi. Alınan kararla 15 Şubat’ta köy okullarında, anaokullarında, kurslarda yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı merak konusu. Kaçıncı sınıflar okula başlayacak?

1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okula başlayacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

1 Mart itibariyle yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak. Vatandaşlar 1 Mart’ta kaçıncı sınıfların okullarına döneceğini araştırıyor. 1 Mart’ta 1.,2.,3.,4.,8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokullarda öğrenciler haftada iki gün okula gidecek. 8. ve 12. sınıflar ise tam zamanlı olarak okula gidecek.

Ayrıca 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlayacak.