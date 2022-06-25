1. Lig'in gol kralı Süper Lig yolunda!
Giresunspor, geçen sezon Menemenspor formasıyla 17 gol kaydeden Ahmet Sağat ile prensip anlaşmasına vardı.
Giresunspor, geçen sezon Menemenspor formasıyla 17 gol kaydeden Ahmet Sağat ile prensip anlaşmasına vardı.
1. Lig'de geçen sezon Menemenspor formasıyla gol kralı olan Ahmet Sağat'ın yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la söz kestiği öğrenildi.
Karadeniz ekibinin bir süredir temas halinde olduğu 26 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.
2. Lig'e düşen sarı-lacivertliler, Ahmet'in transferinden gelecek bonservis ücretiyle önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.
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