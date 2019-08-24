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1. Lig'deki Ankara derbisinde zafer Keçiörengücü'nün oldu

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Keçiörengücü, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 kazandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:30
1. Lig'deki Ankara derbisinde zafer Keçiörengücü'nün oldu

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Hakan Ceylan, Bersan Duran, Mehmet Emin Tuğral

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 İshak Çakmak), Cem Ekinci (Dk. 62 Boubacar Dialiba), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Kone (Dk. 83 Devrim Taşkaya) 

Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit (Dk. 73 Barış Zeren), Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 73 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk

Gol: Dk. 69 Boubacar Dialiba (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ayuk, Dk. 50 Mehmet Yiğit, Dk. 70 Blagojevic (Osmanlıspor), Dk. 58 Cem Ekinci (Keçiörengücü)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:30
  1. Kırıkkale
  2. Aydın
  3. BİRİNCİ LİG Haberleri
  4. BİRİNCİ LİG

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