1. Lig'de ilginç olay! Futbolcu şehirde kayboldu
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nün 24 yaşındaki Jamaika'lı oyuncusu Renaldo Cephas kayıplara karıştı.
Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Başkent ekibinin kanat oyuncusu Renaldo Cephas, şehirde kayboldu ve bir süredir de kendisinden haber alınamıyor.
"NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"
Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Maça gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor. Maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ankara'da kayboldu." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
ÖNE ÇIKAN VİDEO
24 yaşındaki Jamaika'lı oyuncunun Ankara'da kaybolması sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.
Konuyla ilgili henüz bir yalanlama gelmezken, Ankaragücü kulübünden resmi açıklama bekleniyor.
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