1 kişi öldü 53 kişi yaralandı ancak bu Altaylı’ya yetmedi “Ciddiye almak mümkün değil” İmamoğlu’nu yıkama yağlama operasyonu

İstanbullunun kabusu haline gelen "Beyaz Yol" çalışması kapsamında yanlış yere konumlanan bakım aracına çarpmamak için manevra yapan metrobüs, karşı yönden gelen metrobüse çarptı. Kazada 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı.

ALTAYLI’DAN YIKAMA YAĞLAMA OPERASYONU

Kazayla ilgili pek çok ayrı yerden ve ayrı açıdan çekilen videoları izlediğini söyleyen Altaylı, "Evet şoförün hatası var ama tek başına o hatalı değil. Şeritlerden biri kapatılmış. Burada beyaz yol çalışması var. Orada hafif ticari bir araç duruyor. Otobüsün gelip ondan 50 metre önce çıkması gerekiyor. Fakat otobüs yolu kaçırıyor. Otobüs şoförünün ihmali var. Ancak bana sorarsan işaretlerde de sorun var. Oraya kukalar dizmişler. Kukalarla otobüsün önünü de kesmen lazım. Otobüs şoförünün hatası var ama orayı düzenleyenlerin de hatası var" ifadelerini kullandı. Altaylı, şöyle devam etti:

"Bazıları burada İBB Başkanı'nı suçluyor. Saçmalığın daniskası. Oraya gidip kukaları belediye başkanı mı dizecek? O zaman Türkiye'deki her trafik kazasında cumhurbaşkanını suçlamak lazım. Böyle saçma bir şey olmaz. İmamoğlu'na saldırmaya bahane arıyorlar. Ne olsa saldırıyorlar. O yüzden ciddiye almak mümkün değil." Dedi.