  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 1 kişi öldü 53 kişi yaralandı ancak bu Altaylı’ya yetmedi “Ciddiye almak mümkün değil” İmamoğlu’nu yıkama yağlama operasyonu
Gündem

1 kişi öldü 53 kişi yaralandı ancak bu Altaylı’ya yetmedi “Ciddiye almak mümkün değil” İmamoğlu’nu yıkama yağlama operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-08-30 12:15:00 - 2024-08-30 12:16:31

İstanbul'daki metrobüs kazasında 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. İhmaller zinciri olduğunu kabul eden Fatih Altaylı, İBB Başkanı İmamoğlu'na yapılan eleştirilerin ise "saçmalığın daniskası" olduğunu savundu.

İstanbullunun kabusu haline gelen "Beyaz Yol" çalışması kapsamında yanlış yere konumlanan bakım aracına çarpmamak için manevra yapan metrobüs, karşı yönden gelen metrobüse çarptı. Kazada 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı.

ALTAYLI’DAN YIKAMA YAĞLAMA OPERASYONU

Kazayla ilgili pek çok ayrı yerden ve ayrı açıdan çekilen videoları izlediğini söyleyen Altaylı, "Evet şoförün hatası var ama tek başına o hatalı değil. Şeritlerden biri kapatılmış. Burada beyaz yol çalışması var. Orada hafif ticari bir araç duruyor. Otobüsün gelip ondan 50 metre önce çıkması gerekiyor. Fakat otobüs yolu kaçırıyor. Otobüs şoförünün ihmali var. Ancak bana sorarsan işaretlerde de sorun var. Oraya kukalar dizmişler. Kukalarla otobüsün önünü de kesmen lazım. Otobüs şoförünün hatası var ama orayı düzenleyenlerin de hatası var" ifadelerini kullandı. Altaylı, şöyle devam etti:

"Bazıları burada İBB Başkanı'nı suçluyor. Saçmalığın daniskası. Oraya gidip kukaları belediye başkanı mı dizecek? O zaman Türkiye'deki her trafik kazasında cumhurbaşkanını suçlamak lazım. Böyle saçma bir şey olmaz. İmamoğlu'na saldırmaya bahane arıyorlar. Ne olsa saldırıyorlar. O yüzden ciddiye almak mümkün değil." Dedi.

"Kepaze Altaylı! Sureti haktan görünen İblis" Bu sözleri Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı için söyledi
“Kepaze Altaylı! Sureti haktan görünen İblis” Bu sözleri Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı için söyledi

Gündem

“Kepaze Altaylı! Sureti haktan görünen İblis” Bu sözleri Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı için söyledi

Rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor! Peki Fatih Altaylı’dan sonra sırada kim var?
Rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor! Peki Fatih Altaylı’dan sonra sırada kim var?

Medya

Rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor! Peki Fatih Altaylı’dan sonra sırada kim var?

Sürekli yanına kâr kalıyordu! Fatih Altaylı sonunda duvara çarptı
Sürekli yanına kâr kalıyordu! Fatih Altaylı sonunda duvara çarptı

Medya

Sürekli yanına kâr kalıyordu! Fatih Altaylı sonunda duvara çarptı

Dijital görüntüyü gerçek diye tanıttı: Yalan motoru Fatih Altaylı DMM'ye takıldı
Dijital görüntüyü gerçek diye tanıttı: Yalan motoru Fatih Altaylı DMM'ye takıldı

Medya

Dijital görüntüyü gerçek diye tanıttı: Yalan motoru Fatih Altaylı DMM'ye takıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

para kuleleri vardı noldu devlet hesap sordu mu 

Aykut sen

Ayagınız taşa vursa Erdogandan biliyorsunuz ya bu ulkeye düşman gizli ajanlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23