  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 1 haftadır aranan gençten kötü haber
Yerel

1 haftadır aranan gençten kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-03-12 12:34:00 -
1 haftadır aranan gençten kötü haber

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 1 haftadır haber alınamayan 23 yaşındaki Ümit Akduman'ın cansız bedeni bulundu.

Nevşehir'de 1 haftadır haber alınamayan genç ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Ürgüp ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar Şadikayası mevkiinde 1 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk incelemede, cansız bedenin 1 hafta önce Duayeri Mahallesindeki ikametinden ayrıldıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki Ümit Akduman'a ait olduğu belirlendi.

Ümit Akduman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Afganistan’da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
Afganistan’da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

Gündem

Afganistan’da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

Çöken binanın altında kalan operatörün cansız bedenine ulaşıldı
Çöken binanın altında kalan operatörün cansız bedenine ulaşıldı

Aktüel

Çöken binanın altında kalan operatörün cansız bedenine ulaşıldı

Aydın'da zihinsel engelli adamın cansız bedeni kaldırımda bulundu
Aydın'da zihinsel engelli adamın cansız bedeni kaldırımda bulundu

Yerel

Aydın'da zihinsel engelli adamın cansız bedeni kaldırımda bulundu

Batan gemideki 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Batan gemideki 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Gündem

Batan gemideki 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23