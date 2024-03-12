1 haftadır aranan gençten kötü haber
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 1 haftadır haber alınamayan 23 yaşındaki Ümit Akduman'ın cansız bedeni bulundu.
Nevşehir'de 1 haftadır haber alınamayan genç ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre Ürgüp ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar Şadikayası mevkiinde 1 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk incelemede, cansız bedenin 1 hafta önce Duayeri Mahallesindeki ikametinden ayrıldıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki Ümit Akduman'a ait olduğu belirlendi.
Ümit Akduman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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