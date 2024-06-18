1 haftada 5 kilo... Bu besin şıpır şıpır kilo verdiriyor! Herkesi şok eden gıda: Ne yağ kalacak ne ödem
Kilo vermekte zorlananlar ve kolay kilo vermek isteyenlerin kafalarındaki ortak soru hızlı kilo vermenin mümkün olup olmadığı. Peki 1 haftada 5 kilo vermek mümkün mü? Eğer kısa süre içinde kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu tarifi denemenizde fayda var. Son yıllarda güçlü bir süper gıda olarak bilinen bu besin sayısız faydasıyla dikkat çekiyor. İşte yap eriten o mucizevi tarif…
Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber kısa süre içinde hızlı kilo verme yöntemleri araştırılmaya başlandı. Birçok uzman isim kısa sürede hızlı kilo vermeye çalışmanın sağlıklı bir yöntem olmadığını söylese de birçok kişi en azından vücudundaki ödemlerden kurtulmak istiyor. Bu kapsamda birbirinden farklı tarif ve karışım diyet listelerindeki yerini alıyor. Bu karışım ise bir haftada 5 kilo verdirmesiyle gündeme geldi. İşte detaylar…
BU KARIŞIMLA YAĞLARINIZDAN KURTULUN
Zayıflama sürecine giren birçok insan sağlıklı ve doğal zayıflama yöntemlerini tercih ediyor. Bunun için ise çoğunlukla tarçın tercih ediliyor. Tarçının yağ yakma özelliği ve kan şekerini dengede tutma özelliği insanlara cazip geliyor. Öte yandan tarçının içinde bulunan aktif bileşenler, metabolizmayı hızlandırırken, aşırı yeme isteğinin önüne geçiyor.
Tarçınla kilo vermek için yapmanız gereken işlem ise oldukça basit. Yemeklerden 1 ila 2 saat önce tarçınlı su tüketerek hem porsiyonunuzu kontrol edebilir hem açlık hissini azaltabilir hem de yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Tarçınlı su karışımını sabahları aç karnına da tüketebilirsiniz.
Süper gıda olarak bilinen TARÇIN! Tarçının faydaları nelerdir?
Tarçın, glukozu iyileştirme, açlık kan şekerini düşürme, trigliseridleri azaltma, LDL (kötü) kolesterolü ve total kolesterolü düşürme gibi olumlu etkiler gösterebilir. Tüm bu etkiler diyabet hastaları, muhtemel diyabet hastaları, kolesterol problemi olan ya da olması muhtemel kişiler için umut vericidir.
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