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Yerel 1 haftada 24 kişi yakalandı
Yerel

1 haftada 24 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 09:50:00 -
1 haftada 24 kişi yakalandı

Van'da terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 15-21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda, 23 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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