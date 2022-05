1 haftada 2 kilo verdiren diyet: Limonlu su diyeti nedir, faydaları nelerdir?

Hızlı ve doğal formüllerle kilo vermenizi kolaylaştıracak limon diyeti ile göreceğiniz etkili sonuç sayesinde kendinizi mutlu edebilirsiniz. Kilo verdiren meşhur limon diyeti ile fit görünüme kavuşabilir, yağlarınızdan arınabilirsiniz.

Limonlu su diyeti de gün içinde bolca limonlu su ve şekersiz limonata içilmesini öneren, en yaygın diyetlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Limonlu suyun vücudunuza faydaları arasındaysa şunlar yer alıyor:

Limon yüksek oranda C vitamini içerdiğinden antioksidan özellikler gösteriyor, vücudun toksinlerden (zararlı maddelerden) arınmasına yardımcı oluyor.

Kan dolaşımının sağlıkla devam etmesini ve bu sayede metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor.

Metabolizmanın hızlanması sayesinde yağ yakımının da hızlanmasını sağlıyor. Bu da kilo verme sürecini daha kolay ve hızlı bir hale getiriyor.

Antioksidan özellikleri sayesinde cildin de daha sağlıklı, temiz ve ışıl ışıl olmasını sağlıyor. Sivilcelerin oluşumunu engellerken var olan sivilce ve lekelerin de zaman içinde azalmasını, hatta yok olmasını sağlıyor.

Limonlu su diyeti nasıl yapılır: Örnek limonlu su diyet listesi

Limonlu su diyetinin ne olduğunu ve vücuda olan faydalarını öğrenince bu diyeti uygulamak istemiş olabilirsiniz. Örnek diyet listesini hemen aşağıda kolayca bulabilirsiniz ancak uyarımızı yapmadan geçmeyelim: Bu liste yalnızca örnek olarak hazırlanmış 1 günlük bir diyet listesidir. Eğer siz limonlu su diyetini uygulamak istiyorsanız bir beslenme uzmanı ve/veya diyetisyende gerekli ölçümlerinizi yaptırmalı ve diyetisyeninizle birlikte vücudunuza/hayat tarzınıza/genel sağlığınıza uygun olarak size özel diyet listenizi oluşturarak bu diyete başlamalısınız. Hadi o zaman limonlu su diyetinde bizi neler bekliyor, 1 günlük listede neler var birlikte inceleyelim:

Kahvaltıdan en az 30 dakika önce: 1 su bardağı ılık limonlu su

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, 5 adet zeytin, 1 dilim tam buğday ekmeği, bolca yeşillik (marul, maydanoz, roka vs.)

Ara öğün: 1 su bardağı şekersiz limonata (az miktarda bal ve naneyle tatlandırın, hazırlarken rafine şeker kullanmayın)

Öğlen: 1 kase yoğurt ve bir avuç ceviz, badem ya da fındık

Ara öğün: 1 su bardağı ılık limonlu su

Akşam: 1 porsiyon ızgara kırmızı et, tavuk ya da balık, bir salata kasesi zeytinyağı ve sirkeyle tatlandırılmış salata (Bol yeşillik, domates, salatalık ile hazırlayabilirsiniz)

Uyumadan yaklaşık 1 saat önce: 1 su bardağı ılık limonlu su

Limonlu su diyetiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenler

Limonlu su diyeti de dahil olmak üzere hiçbir diyeti doktorunuza danışmadan uygulamamalı, özellikle ciddi/krnomik bir rahatsızlığınız varsa, uygulamanız gereken özel bir perhiz ya da düzenli almanız gereken ilaçlar varsa doktorunuzun onayı olmadan beslenme düzeninizde köklü değişiklikler yapmamalısınız.

Bu diyeti uygularken günde en az 2 litre su tüketmeyi ihmal etmemelisiniz.

Eğer diyeti uygularken aşırı halsizlik, göz kararması, baş dönmesi gibi durumlar yaşarsanız hemen diyeti sonlandırmalı, sorunlarınızın devam etmesi durumunda hemen doktorunuzun yolunu tutmalısınız.

Diyet listesinde size alerji yapan ya da yapabileceğini düşündüğünüz malzemeler varsa bu diyeti uygulamamalı, mutlaka yapmak istiyorsanız diyetisyeninizle birlikte size en uygun olacak değişiklikleri yapmalısınız.

Gün içinde en az 30 dakikalık yürüyüşler yaparak diyetinizi destekleyebileceğinizi unutmamalısınız.

Her diyet gibi bu diyeti de sürekli olarak uygulamamalı, diyetisyeninizin belirlediği aralıklarla ara vererek sürdürmelisiniz. Aksi belirtilmediği durumlarda diyeti en fazla 1 ay boyunca devam ettirip ardından en az 1 hafta ara vererek devam edebilirsiniz. Ara vermeden uygulamanız halinde bu durum tek tip beslenmenize sebep olacağından yetersiz beslenme sıkıntıları yaşayabilir, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu başka besin gruplarından kendinizi mahrum ederek uzun vadede vücudunuza zarar verebilirsiniz, aman diyelim. Sözün kısası, siz siz olun zayıflamak, forma girmek uğruna sağlığınızı riske atacak hiçbir adımı atmayın.

Dr. Gönül Ateşsaçan'ın önerdiği limon diyeti ile 3 günde yağlarınızdan kurutlabilir, kısa zamanda zayıflayabilirsiniz.

1. Gün

Sabahleyin: 1 bardak limonlu su

Tüm gün taze meyve-meyve salatası tüketin ve aralarda limonata için.

Meyve salatası: 1 yeşil elma + 2 kivi ve 2 dilim ananas. Aralarda 2 dilim çavdar ekmeği ya da 2 tane diyet bisküvi. Günde 8 bardak limonata.

2. Gün

Kahvaltı: 1 yeşil çay + 2 dilim kızarmış kepek ekmeği + yeşillik + 2 ceviz + 1 patates

Öğle: 2 katı yumurta, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates 7

Akşam: 1 biftek, zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

Ara Öğün: Salatalık / yeşil elma / 10 bardak su ve 3-4 fincan açık yeşil çay

3. Gün

Kahvaltı: 1 yeşil elma + 2 dilim ananas.

Ara Öğün: Çavdar ekmeği, diyet bisküvi.

Öğün arası 8-10 bardak limonata. Rezene ve form çay için.

Öğle : 1 avuç barbunya, 2 kabak, 1 havuç, yarım demet semizotu, sarımsak, bütün halde 3 soğan. Kırmızı biber, köri, domates ilave edilebilir.1 litre su koyarak çorba gibi için. Sebzeler diri kalsın.

Akşam: Öğle menüsünün sebze yemeğini tüketin. 10 bardak su ve 3-4 fincan açık yeşil çay

1 GÜNLÜK LİMON DİYETİ NASIL YAPILIR?

Kahvaltı öncesi: 1 bardak ılık suya yarım limon

Kahvaltı: 1 dilim buğday ekmeği, 1 haşlanmış yumurta, yeşillik, 4-5 zeytin

Ara öğün: 1 bardak limonata

Öğlen: 1 kase yağsız yoğurt, 5-7 adet ceviz ya da fındık

Ara öğün: 1 bardak ılık suya yarım limon

Akşam: 1 porsiyon kırmızı et / tavuk eti / balık eti, zeytinyağlı salata

Yatmadan bir saat önce: 1 bardak ılık suya yarım limon

NOT: Aşırı miktarda vücuda alınan limon, kişi üzerinde alerjik etkiler oluşturabilir. Belirtilen ölçü dışına çıkılmaması ve doktor onayı almadan uygulanmaması önerilir. Etkisini bir an önce görmek için her gün yarım saat yürüyüş yapılmalı ve 2 litre su içilmelidir.