1 günlük ilanla yandaşa kadro

Hizmetten çok skandallarla gündeme gelen ve yandaş semirtme merkezine dönüşen CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi’nde eşine ender rastlanır bir rezalet yaşandı.

Hülleli hileli işler

Yandaşlara kadro açmak için çok sayıda personelin iş akdini hiçbir gerekçe göstermeden fesheden ve onlarca işçiyi tazminatsız şekilde kovan CHP’li Fethi Yaşar Başkanlığındaki belediye, boşalan kadroları yandaşlarla doldurmak için şeytanın aklına gelmeyecek bir hülleye başvurdu. Yenimahalle Belediyesi iştiraki YE-PA tarafından İŞKUR’da yayınlanan ve aralarında ‘büro memuru’, ‘acil tıp teknisyeni’, ‘cankurtaran ‘ ve ‘okul öncesi öğretmeni’ olmak üzere 19 farklı unvanda 822 daimi işçi alımı yapılacağını duyuran göstermelik ilan ile dışarıdan alım yapmak yerine daha önce sözleşmeli olarak istihdam edilen yandaşlar kadroya dâhil edildi. 9 Şubat’ta başlayıp aynı gün biten, 1 günlük işçi alımı ilanını gerçek sanıp iş başvurusunda bulunan çok sayıda genç hayal kırıklığına uğradı.

“Bizimle dalga geçiyorlar”

Gazetemize ulaşan bazı mağdurlar, aynı gün içerisinde hem duyurudan haberdar olup hem de başvuru forumlarını nasıl dolduralım diyerek fevran etti. İş aradığını ve uzun zamandır bu duyuruyu beklediğini söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir mağdur, “Bizimle dalga geçmeye utanmıyorlar mı?” diyerek yaşanan üçkâğıdı gözyaşları eşliğinde anlattı. Akit, 14 Eylül 2021’de, “Belediye değil akraba çiftliği” manşetiyle, 300’den fazla yönetici yakınının torpilli kadrolara atanarak CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nin nepotizm bataklığına saplandığını deşifre etmişti. Akit, 21 Eylül 2021 tarihli “Yenimahalle Belediyesi’nde işçi kıyımı” başlıklı haberinde ise sırf yandaşlara kadro açmak için belediyede görevli çok sayıda personelin hiçbir gerekçe gösterilmeden iş akitlerinin feshedildiği ve tazminatsız şekilde kovulduklarını belgelemişti.