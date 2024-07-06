1 günde 4 hırsızlık yaptı!

Balıkesir'de çaldığı hafif ticari araçla önce Susurluk'ta bir giyim mağazasından 30 bin lira değerinde elbise hırsızlığı yapan M.A. (19), ardından Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir aracın plakasını çaldı. Buradan Balıkesir'in Bandırma ilçesine giden ve bir büfeden 260 bin lira değerinde sigara çalan şüpheli 263 saatlik güvenlik kameraları izlenerek yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay önceki gün Balıkesir'e Bağlı Hacıilbey Mahallesi'nde meydana geldi. 9005 Sokak üzerinde park halindeki bir hafif ticari aracın çalınması üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Aracın gidiş güzergahını belirleyen ekipler, şüphelinin Susurluk'ta bir giyim mağazasına girerek 30 bin lira değerinde elbise çaldığını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ile birlikte çalışan ekipler, şüphelinin Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir aracın plakasını çalarak kullandığı hafif ticari araca taktığını belirledi. Yapılan incelemelerde Balıkesir'in Bandırma ilçesine gittiği tespit edilen şüphelinin dün saat 06.00 sıralarında ilçede bulunan bir büfeye girerek 260 bin lira değerinde 320 karton sigara çaldığı da belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, 263 saatlik güvenlik kamerası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi (PTS) incelemesi sonucu şüpheliyi Bandırma'da yakaladı. İsminin M.A. olduğu öğrenilen şüphelinin üst aramasında 1 adet çalıntı banka maaş kartı, 1 adet çalıntı telefon, 40 paket sigara ve Karacabey'den çaldığı plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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