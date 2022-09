1 gecede 1 kilo verdiren kür: Deneyenleri incecik yapıyor! 1 Gecede 2 kilo - Sen de İncel

Bu yöntemle herkes kilo verir! Yapmanız gereken çok basit

Uzun zamandır kilo vermek istiyor ancak günlük koşturma içinde önerilen diyetleri uygulayamadığınız için yapamıyorsanız bu rehber tam size göre! İşte birbirinden ilginç kilo verme yöntemleri...

1 Gecede Kilo Verdiren Detoks Tarifi

Malzemeler

3 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı su

6 dal maydanoz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz nane

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve yağ yakan karışımınız hazır. Hazırlaması bu kadar kolay olan karışımın malzemeleri de her evde bulunan, ekonomik ve kolay ulaşılabilen malzemeler. Kilo vermek için deli gibi para dökmenize ya da saatler harcamanıza gerek olmadığının ispatı sayılabilecek bu detoksu mutlaka denemenizi öneriyorum. Sizi incecik yapacak olan karışımı her gece taze olarak hazırlamalı ve yatmadan yarım saat önce tüketmelisiniz. Eğer süt ürünleri alerjiniz bulunmuyorsa ya da mide rahatsızlığınız yoksa denemenizi tavsiye ettiğim karışım sizi metabolizma hızınız ve kilo fazlalığınıza göre gecede 1 ya da 2 kilo hafifletecek. Bu arada unutmadan eklemem lazım. Gün içerisinde pasta, börek yedikten sonra bu detokstan fayda beklemek yanlış olur. Detoks yaptığınız sürece yediklerinize dikkat ederek, hareket etmeyi unutmayın.

1 gecede 1 kilo Verdiren kür

Kolaylık olması açısından zencefil, tarçın ve zerdeçalı aldıktan sonra bir kavanoz içerisine eşit miktarda karıştırabilirsiniz. Hazırladığınız bu karışımı sadece geceleri kullanmanız gerekir. Gece siz uyurken metabolizmanızın hızlanarak yağ yakımı artıracak bu kür sayesinde 1 gecede yarım kilo verebileceksiniz.

En çok zayıflatan şey nedir?

Özellikle ıspanak, roka, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ve lahana, brokoli gibi kükürtlü sebzeler yüksek posa ve su içeriyorlar. Hacimce yüksek ve çok düşük enerjiye sahip bu sebzeler kilo vermede ve tokluğa ulaşmada en önemli besinlerin birkaçı.

Uzmanlar yaptıkları araştırmalarla birbirinden ilginç, kolay ama etkili kilo verme yöntemlerini açıkladı.

AYNA YÖNTEMİ

Kilo vermenin en etkili yolu ne yediğinize dikkat etmekten geçiyor. Journal of the Association for Consumer Research tarafından yapılan bir araştırma, aynalı odalarda yemek yiyen insanların meyve salatasını çikolatalı kekten daha lezzetli bulma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu. Yemek yediğiniz alana ayna koyarak daha az yemek yiyebilirsiniz.

MUTLAKA ÇORBA İÇİN

ABD'deki Penn State Üniversitesi'ne göre, yemeğe lezzetli bir çorbayla başlamak kalori alımını yüzde 20 azaltacaktır. Çorbanın vereceği tokluk hissiyle ana yemeği daha düşük bir porsiyonda yeme ihtimaliniz çok daha yüksek.

VANİLYA KOKUSU

Bir çalışma, vanilya kokulu aksesuar takan kişilerin bir ay içinde ortalama olarak yarım kilodan biraz fazla kilo kaybettiğini buldu. Uzmanlar vanilya kokusunun iştahı bastırdığını öne sürdü.

RENKLİ TABAKLAR

Yemeğinizin renginin servis edildiği tabağa uymadığında daha az yemek yiyeceksiniz. Araştırmalar, insanların kırmızı tabakta domates soslu makarna yerken beyaz tabakta makarna yiyenlere oranla yüzde 30 daha az yediklerini ortaya çıkardı. Ancak daha fazla sebze yemek istiyorsanız, yeşil tabakları tercih edin.

KÜÇÜK TABAKLAR

Evde kullandığınız normal porsiyon tabakların yerine daha küçük boyutlarda tabak ve kâse alarak daha az yiyebilirsiniz. Bir araştırma, insanların daha büyük kaselere yüzde 9,9 daha fazla çorba koyduğunu buldu.

TELEVİZYON KARŞISINDA ASLA YEMEK YEMEYİN

Bir Birmingham Üniversitesi çalışmasına göre, dikkatimiz dağıldığında beynimiz ne yediğimize dikkat etmez. Ayrıca ABD'de yapılan bir araştırma, televizyon karşısında hiç yemek yemeyen kişilerin obez olma olasılığının yüzde 40 daha az olduğunu buldu.

KAHVALTIDA YUMURTA

Sabahları tahıl ve ekmek yerine yumurtaya yemenin, gün boyunca daha az yemek yiyeceğinizin anlamına gelir. ABD’de yapılan bir araştırmada, simit yerine yumurtayı tercih eden kadınların altı hafta sonra yüzde 65 daha fazla kilo verdiğini keşfetti.

Bilim adamları, bu etkinin yumurtaların insanları daha uzun süre tok tutmasından kaynaklandığına inanıyor.

DAHA FAZLA UYUMAK

Normal gece uykusunu 2 saat daha uzatarak günde 270 kalori yakarsınız. JAMA Internal Medicine dergisinde yapılan bir araştırma, gecede altı buçuk saat uyuyan gönüllülerin iki haftalık bir süre boyunca günde iki saat fazladan yatarak daha az yemek yediklerini buldu.

